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18 ноября, источник: ТАСС

Трамп оценил свою работу на посту президента на «пять с плюсом»

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/ — В качестве примера американский президент привел резкий рост экономики страны, а также прогресс в деле урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова.

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Источник: AP 2018

Президент США Дональд Трамп поставил «отлично с плюсом» своей деятельности на посту главы государства за почти два года пребывания у власти. Американский лидер поделился таким мнением в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был показан в воскресенье.

Журналист попросил Трампа оценить свою деятельность и сравнить себя с президентами США, сыгравшими важную роль для благополучия страны. «Послушайте, я ненавижу это делать, но я сделаю это, я поставил бы себе “отлично с плюсом”. Этого достаточно? Могу ли я подняться еще выше?» — сказал глава Белого дома.

Глава вашингтонской администрации утверждал, что «делает отличную работу» на своем посту. В качестве примера он привел резкий рост экономики страны, а также прогресс в деле урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова.
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При этом он выразил сожаление по поводу своего решения не посещать Арлингтонское национальное кладбище в минувший День ветеранов. «Я должен был это сделать», — отметил республиканец, который редко публично выражает сожаление в отношении принятых им решений. У президента не было запланировано публичных мероприятий в Вашингтоне в минувший понедельник, когда американцы отмечали этот общенациональный праздник. «Я был чрезвычайно занят из-за телефонных звонков», — пояснил американский лидер, который подвергся критике за то, что нарушил традицию и не возложил венок к могиле Неизвестного солдата, как делали его предшественники в этот день.

Также в интервью Трамп признался, что постоянно испытывает сомнения в правильности принятых им решений и при необходимости старается скорректировать недочеты. Ему был задан вопрос, испытывает ли он вообще сомнения в процессе принятия решений.

Все время. Я совершал вещи, в которых мне хотелось [позднее] избрать иной путь, но затем вы меняете курс и возвращаетесь к этому [вопросу] снова. Вы стабилизируете его.

Он признался, что ему нравится сталкивать лбами сотрудников Белого дома. «В Белом доме работают замечательные люди, заслуги которых признаются в недостаточной степени. У меня имеются невероятно талантливые люди. Я беседую с ними и иногда сталкиваю их друг с другом, и мне это нравится», — признал Трамп.

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Он рассказал, что ему понадобилось время, чтобы освоиться в Белом доме и начать чувствовать себя в нем комфортно. «Я ощущаю себя здесь очень комфортно. На это ушло некоторое время, и это своего рода невероятная вещь. Вам говорят, что вы являетесь президентом Соединенных Штатов, и я говорю «вау», — продолжал глава государства, признав, что ему потребовалось опять же время, чтобы преодолеть в себе подобные настроения.

Трамп уже не в первый раз ставит высокую оценку своей деятельности. Так, в апреле 2017 года он поставил своей администрации оценку «отлично» за первые 100 дней пребывания у власти. В прошлом году республиканец также поставил себе «10 из 10» за ликвидацию последствий ураганов в Пуэрто-Рико.

Как сообщил ведущий Fox News Крис Уоллес, бравший интервью, изначально вопросы и ответы были ограничены 25 минутами. В итоге интервью длилось около одного часа, так как президент США устроил экскурсию по помещениям Белого дома, показав, в частности, Овальный кабинет и рабочий письменный стол, за которым в свое время работал 35-й президент США Джон Кеннеди. По словам Трампа, неповторимая обстановка Овального кабинета неизменно производит глубокое впечатление на президентов и глав правительств зарубежных государств, а также на руководителей крупнейших транснациональных компаний.

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