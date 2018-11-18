Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля

Впервые я вступаю в должность министра обороны и знаю, что делаю это, когда есть много критики в адрес политики государства в области безопасности.
«Безопасность страны находится вне политики и личных интересов», — сказал премьер в ходе телевизионного обращения из здания минобороны в
«Сейчас мы находимся в одном из самых непростых периодов в области безопасности, — сказал премьер. — В этот период нельзя разваливать правительство, нельзя проводить выборы».
«Я надеюсь, что все наши коалиционные партнеры проявят ответственность и не будут добиваться отставки правительства», — добавил Нетаньяху.
Кресло главы оборонного ведомства освободилось после отставки с этого поста 14 ноября Авигдора Либермана, партия которого «Наш дом — Израиль» вышла из правительственной коалиции
Премьер указал, что выступает против проведения досрочных парламентских выборов. После ухода партии Либермана правительство Нетаньяху контролирует лишь 61 из 120 кресел в Кнессете — минимально необходимое большинство. Премьер также призвал партнеров по коалиции не разваливать правительство, так как, по его мнению, идти на выборы нельзя