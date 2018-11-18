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22:20 (мск), источник: ТАСС

Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/ — Пост главы минобороны Авигдор Либерман покинул 14 ноября.

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Источник: AP 2018

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в воскресенье в должность министра обороны еврейского государства.

Впервые я вступаю в должность министра обороны и знаю, что делаю это, когда есть много критики в адрес политики государства в области безопасности.

«Безопасность страны находится вне политики и личных интересов», — сказал премьер в ходе телевизионного обращения из здания минобороны в Тель-Авиве, которое транслировали основные израильские телеканалы.

Нетаньяху добавил, что сейчас не время для досрочных выборов в стране из-за ситуации в области безопасности.

«Сейчас мы находимся в одном из самых непростых периодов в области безопасности, — сказал премьер. — В этот период нельзя разваливать правительство, нельзя проводить выборы».

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«Я надеюсь, что все наши коалиционные партнеры проявят ответственность и не будут добиваться отставки правительства», — добавил Нетаньяху.

Кресло главы оборонного ведомства освободилось после отставки с этого поста 14 ноября Авигдора Либермана, партия которого «Наш дом — Израиль» вышла из правительственной коалиции из-за несогласия с недостаточно жесткой, по ее мнению, политикой кабинета в отношении сектора Газа. Нетаньяху контролирует в настоящий момент, кроме портфеля премьера, еще четыре министерских поста — обороны, иностранных дел, здравоохранения, а также репатриации и интеграции.

Премьер указал, что выступает против проведения досрочных парламентских выборов. После ухода партии Либермана правительство Нетаньяху контролирует лишь 61 из 120 кресел в Кнессете — минимально необходимое большинство. Премьер также призвал партнеров по коалиции не разваливать правительство, так как, по его мнению, идти на выборы нельзя из-за ситуации в области безопасности.

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