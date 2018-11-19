Помилование в интересах потерпевших
Совет по правам человека задумался об амнистии ко Дню Конституции.
Совет по правам человека задумался об амнистии ко Дню Конституции.
В честь 25-летия Конституции в президентском Совете по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) предлагают провести амнистию в отношении лиц, загладивших вред от их преступлений. С таким предложением выступил член СПЧ Андрей Бабушкин, ссылаясь на то, что Госдума прежде объявляла амнистию в честь 20-летия Основного закона. Члены совета хотят обсудить проект с президентом Владимиром Путиным на встрече, которая традиционно проходит в конце года. Попасть на нее может уже обновленный состав совета.
Глава СПЧ Михаил Федотов назвал «достойным поводом» для амнистии 25-летие Конституции (будет отмечаться 12 декабря). «Андрей Бабушкин предлагает не просто амнистию, а амнистию с очень интересной конструкцией — в отношении лиц, загладивших вред, нанесенный их преступлением», — сказал господин Федотов в кулуарах Международного культурного форума 16 ноября. Как объяснил «Ъ» господин Бабушкин, идея направлена на то, чтобы «интересы осужденных совпали с интересами потерпевших».
«Формулировка о заглаживании вины взята из ст. 76 Уголовного кодекса (освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим), в которой говорится, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности по ходатайству потерпевшей стороны в случае заглаживания вины», — объяснил Андрей Бабушкин. Факт в каждом случае будет устанавливать суд. Речь пойдет не только об экономических преступлениях, но и о нанесении морального вреда или вреда здоровью, считает Михаил Федотов. Компания Mail.ru Group ранее выступала с идеей об амнистии для всех осужденных за лайки и репосты в соцсетях. По мнению Андрея Бабушкина, предложенный им вариант амнистии мог бы затронуть «десятки тысяч людей». «Никто не требует принимать ее прямо ко Дню Конституции, можно и позже на неделю, — сказал “Ъ” господин Бабушкин.— Если к 10-летию и 20-летию Конституции проводились амнистии, то сейчас сам бог велел. У нас до сих пор количество осужденных в стране больше, чем в советское время догулаговского периода».
Объявление амнистии является прерогативной Госдумы, но проекты амнистий по случаю юбилея Победы (в 2015 году) или Конституции (в 2013 году), которые проводили в последние годы, готовил президент. «Я всегда за амнистии, но за амнистии, которые были бы проработаны и просчитаны с научной и со всех сторон», — заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству единоросс Павел Крашенинников.
Как сообщала 9 ноября газета «Ведомости», до конца года может смениться половина состава СПЧ (сейчас в нем 50 человек). Список будет утвержден указом Владимира Путина перед традиционной встречей СПЧ с главой государства. Накануне встречи президиум СПЧ традиционно встречается с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко. Как сообщил «Ъ» Михаил Федотов, Андрей Бабушкин планирует поднять тему амнистии на встрече с господином Кириенко, «в случае если войдет в новый состав совета».
Екатерина Гробман