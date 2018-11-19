Помилование в интересах потерпевших

Глава СПЧ Михаил Федотов назвал «достойным поводом» для амнистии 25-летие Конституции (будет отмечаться 12 декабря). «Андрей Бабушкин предлагает не просто амнистию, а амнистию с очень интересной конструкцией — в отношении лиц, загладивших вред, нанесенный их преступлением», — сказал господин Федотов в кулуарах Международного культурного форума 16 ноября. Как объяснил «Ъ» господин Бабушкин, идея направлена на то, чтобы «интересы осужденных совпали с интересами потерпевших».



«Формулировка о заглаживании вины взята из ст. 76 Уголовного кодекса (освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим), в которой говорится, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности по ходатайству потерпевшей стороны в случае заглаживания вины», — объяснил Андрей Бабушкин. Факт в каждом случае будет устанавливать суд. Речь пойдет не только об экономических преступлениях, но и о нанесении морального вреда или вреда здоровью, считает Михаил Федотов. Компания Mail.ru Group ранее выступала с идеей об амнистии для всех осужденных за лайки и репосты в соцсетях. По мнению Андрея Бабушкина, предложенный им вариант амнистии мог бы затронуть «десятки тысяч людей». «Никто не требует принимать ее прямо ко Дню Конституции, можно и позже на неделю, — сказал “Ъ” господин Бабушкин.— Если к 10-летию и 20-летию Конституции проводились амнистии, то сейчас сам бог велел. У нас до сих пор количество осужденных в стране больше, чем в советское время догулаговского периода».