В ОАЭ обвинили турецкие СМИ в фабрикации новостей о странах Персидкого залива

Источник: AP 2018

Государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш обвинил некоторые СМИ Турции в фабрикации новостей о странах Персидского залива, в частности об ОАЭ, в ответ на утверждения турецкой газеты о причастности ОАЭ к сокрытию убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

«Часть влиятельной турецкой прессы занялась фабрикацией новостей о странах Персидского залива и арабских странах, в том числе об ОАЭ», — написал Гаргаш в своем твиттере.

Этот опыт показал нам, что слухи и ложная информация никогда не была следствием логичного или ответственного умозаключения, и они наносят ущерб самому источнику и вызывают потерю доверия.

В воскресенье газета Yeni Safir сообщила, что прибывшая в Стамбул группа из четырех человек была отправлена из Ливана палестинцем Мухаммедом Дахланом, названного газетой «главным киллером» наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Читайте также США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии

Накануне американское издание The Washington Post опубликовало информацию о выводах ЦРУ, согласно которым ответственность за убийство журналиста Хашкаджи лежит на саудовском наследном принце Мухаммеде бин Салмане. Однако в администрации США эти сведения комментировать отказались.

На этой неделе Турция потребовала от Эр-Рияда назвать заказчиков убийства Хашкаджи.

10 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти передали аудиозаписи убийства саудовского оппозиционного журналиста Соединенным Штатам, Франции, Германии, Британии и Саудовской Аравии. По его словам, непосредственный исполнитель убийства был среди 15 человек, которые прибыли в Стамбул всего за несколько часов до произошедшего 2 октября.

На следующий день в СМИ попали данные с записей о последних минутах жизни Хашкаджи.