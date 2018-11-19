В ОАЭ обвинили турецкие СМИ в фабрикации новостей о странах Персидкого залива
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — В частности, о причастности страны к убийству журналиста Хашкаджи.
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — В частности, о причастности страны к убийству журналиста Хашкаджи.
Государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш обвинил некоторые СМИ Турции в фабрикации новостей о странах Персидского залива, в частности об ОАЭ, в ответ на утверждения турецкой газеты о причастности ОАЭ к сокрытию убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
«Часть влиятельной турецкой прессы занялась фабрикацией новостей о странах Персидского залива и арабских странах, в том числе об ОАЭ», — написал Гаргаш в своем твиттере.
Этот опыт показал нам, что слухи и ложная информация никогда не была следствием логичного или ответственного умозаключения, и они наносят ущерб самому источнику и вызывают потерю доверия.
В воскресенье газета Yeni Safir сообщила, что прибывшая в Стамбул группа из четырех человек была отправлена из Ливана палестинцем Мухаммедом Дахланом, названного газетой «главным киллером» наследного принца
Накануне американское издание The Washington Post опубликовало информацию о выводах ЦРУ, согласно которым ответственность за убийство журналиста Хашкаджи лежит на саудовском наследном принце Мухаммеде бин Салмане. Однако в администрации США эти сведения комментировать отказались.
На этой неделе Турция потребовала от
10 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти передали аудиозаписи убийства саудовского оппозиционного журналиста Соединенным Штатам, Франции, Германии, Британии и Саудовской Аравии. По его словам, непосредственный исполнитель убийства был среди 15 человек, которые прибыли в Стамбул всего за несколько часов до произошедшего 2 октября.
Саудовская Аравия заявляет, что арестовала 18 подозреваемых в причастности к убийству, а пятеро высокопоставленных чиновников лишились постов. Турция настаивает на выдаче ей фигурантов дела.