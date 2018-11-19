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10:33 (мск), источник: Интерфакс

Песков назвал неудачным заявление Польши об угрозе войны после запуска «Северного потока-2»

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неудачным заявление премьер-министра Польши о том, что, достроив газопровод «Северный поток-2», Россия может напасть на Украину.

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Источник: AP 2018

«Это неудачное заявление», — сказал Песков, отвечая на вопрос «Интерфакса».

Как подчеркнул представитель Кремля, нападки на проект «Северный поток-2» — «это не что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодный, более дорогой американский газ».

Здесь все абсолютно ничем не прикрыто, даже нет попыток закамуфлировать такие проявления нечестной конкуренции.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

На вопрос, может ли Россия действительно напасть на Украину, Песков ответил: «Я же уже сказал, что это неудачное заявление в целом».

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия после окончания строительства «Северного потока-2» сможет напасть на Украину.

«Если после завершения инвестиций вы обнаружите, что украинская система транспортировки газа уже не нужна, то что остановит Путина перед походом на Киев?» — спросил он во время выступления на конференции о будущем трансатлантических отношений, которая проходит в Гамбурге.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тысячи километров. Пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует «Газпром» в альянсе с европейскими компаниями — Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.

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