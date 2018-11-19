Песков назвал неудачным заявление Польши об угрозе войны после запуска «Северного потока-2»

Источник: AP 2018

«Это неудачное заявление», — сказал Песков, отвечая на вопрос «Интерфакса».

Как подчеркнул представитель Кремля, нападки на проект «Северный поток-2» — «это не что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодный, более дорогой американский газ».

Здесь все абсолютно ничем не прикрыто, даже нет попыток закамуфлировать такие проявления нечестной конкуренции. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

На вопрос, может ли Россия действительно напасть на Украину, Песков ответил: «Я же уже сказал, что это неудачное заявление в целом».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия после окончания строительства «Северного потока-2» сможет напасть на Украину.

«Если после завершения инвестиций вы обнаружите, что украинская система транспортировки газа уже не нужна, то что остановит Путина перед походом на Киев?» — спросил он во время выступления на конференции о будущем трансатлантических отношений, которая проходит в Гамбурге.