Песков назвал неудачным заявление Польши об угрозе войны после запуска «Северного потока-2»
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU —
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU —
«Это неудачное заявление», — сказал Песков, отвечая на вопрос «Интерфакса».
Как подчеркнул представитель Кремля, нападки на проект «Северный поток-2» — «это не что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодный, более дорогой американский газ».
Здесь все абсолютно ничем не прикрыто, даже нет попыток закамуфлировать такие проявления нечестной конкуренции.
На вопрос, может ли Россия действительно напасть на Украину, Песков ответил: «Я же уже сказал, что это неудачное заявление в целом».
Ранее сообщалось, что
«Если после завершения инвестиций вы обнаружите, что украинская система транспортировки газа уже не нужна, то что остановит Путина перед походом на Киев?» — спросил он во время выступления на конференции о будущем трансатлантических отношений, которая проходит в Гамбурге.
Газопровод «Северный поток-2» пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тысячи километров. Пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует «Газпром» в альянсе с европейскими компаниями — Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.