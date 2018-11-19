В Кремле анонсировали большую пресс-конференцию Путина в декабре
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Большая
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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Большая
«Этот традиционный формат сохранится», — сказал он.
Песков также заявил, что выступление президента с посланием к Федеральному собранию, вероятно, состоится уже в следующем году.
«Сроков проведения послания пока нет, они скоро будут определены. При этом нет никакого стандарта проводить его именно до Нового года. Оно может состояться и позже. И я бы сказал, что, скорее всего, оно состоится уже в следующем году», — пояснил Песков.