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09:50 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле анонсировали большую пресс-конференцию Путина в декабре

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в декабре, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Источник: РИА "Новости"

«Этот традиционный формат сохранится», — сказал он.

Песков также заявил, что выступление президента с посланием к Федеральному собранию, вероятно, состоится уже в следующем году.

«Сроков проведения послания пока нет, они скоро будут определены. При этом нет никакого стандарта проводить его именно до Нового года. Оно может состояться и позже. И я бы сказал, что, скорее всего, оно состоится уже в следующем году», — пояснил Песков.

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