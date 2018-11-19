В Госдуме предложили разрешить трофейную охоту на животных из Красной книги

По мнению депутата, принимаемые властями меры для сохранения редких видов животных «в условиях жестких бюджетных ограничений не могут быть признаны достаточными».
Господин Резник предлагает ввести специальные программы по сохранению редких и исчезающих видов животных. В рамках этих программ, как рассказал депутат, происходит изъятие отдельных особей, которые «представляют наименьшую ценность для популяции», путем трофейной охоты. На полученные от охотников деньги предлагается проводить исследования и «охранные мероприятия» в отношении исчезающих видов.
В Минприроды «Ъ» сообщили, что рассматривают целесообразность трофейной охоты на животных. В ведомстве согласны, что объем федеральных средств, выделяемых на охрану краснокнижных видов, недостаточен.