В Китае заявили, что заявления США испортили атмосферу на саммите АТЭС

Источник: РИА Новости

Саммит АТЭС-2018 проходил в столице Папуа-Новой Гвинеи Порт-Морсби 17—18 ноября . Впервые с 1993 года саммит завершился без принятия совместной декларации лидеров. Встреча проходила на фоне торговой войны между Китаем и США — крупнейшими экономиками мира, а ряд западных СМИ сообщал о трениях с китайской делегацией при составлении итогового документа.

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«Заявления китайской стороны не были направлены против кого бы то ни было и никого не провоцировали. Однако все видели выступление американской стороны. Американская сторона как будто в ярости принимала участие в этом саммите АТЭС. Сделанные американской стороной заявления откровенно вызвали разногласия, создали искусственные противоречия, испортили атмосферу встречи и не способствовали достижению консенсуса», — заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он также подчеркнул, что причина, по которой лидеры не смогли принять итоговое коммюнике по итогам саммита АТЭС, — не та, которую называет американская сторона.