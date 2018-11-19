Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Загитова не общается с Ханю: теперь все открылось
Как зарядить телефон без зарядки (вы удивитесь)
Я пересаживаю кал людям. Анонимный рассказ специалиста по биоинформатике
Анастасия Волочкова оконфузилась на сцене (видео)
6 предметов декора, которые нужно иметь в двойном экземпляре
Сергей Безруков впервые вывел в свет 2-летнюю дочь
Беременная Мария Порошина показала красавиц-дочек
Шпица с сыном, Дайнеко и Топалов на премьере мультфильма
Поклонники «Мажора» возмущены неожиданной развязкой сериала
Женщину высосало в окно иллюминатора на высоте 10 тыс метров
Врач: в больницу поступил обездвиженный Янукович
Развод идеальной звездной пары удивил всех: процесс длился год
Удивил фанатов: певец женился на простой девушке
Устроившая теракт в Грозном смертница оставила записку - СМИ
Директор выстрелил 4 раза в просящего зарплату
Утверждены дополнительные повышения тарифов ЖКХ в 2019 году
В правительстве испугались снижения цен на жилье
13:41 (мск), источник: РИА Новости

Российского посла вызвали в МИД Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя — РИА Новости. Послу России в Хельсинки Павлу Кузнецову выражена озабоченность из-за нарушения работы системы спутниковой навигации GPS и угрозы безопасности воздушным судам, сообщает в понедельник МИД Финляндии.

Наверх

«Сообщение было передано послу России в Министерстве иностранных дел сегодня. Мы ожидаем от России ответственного поведения и дальнейшей информации по этому вопросу», — говорится в заявлении финского внешнеполитического ведомства.

Проблемы с GPS

Ранее СМИ сообщили, что с 16 октября по 7 ноября наблюдались различные сбои во время учений НАТО.

На прошлой неделе премьер-министр Финляндии Юха Сипиля допустил, что к ним может быть причастна Россия, и призвал расследовать инцидент.

Его поддержали в Осло. По информации норвежских военных, проблемы могли быть связаны с действиями российских военных в Арктике.

Новость
НАТО сбивают с пути

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отказался от комментариев. При этом в военно-политическом блоке назвали создание помех опасным и безответственным.

В Кремле ответили, что не видят связи между Москвой и помехами во время учений альянса. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что происходящее вполне укладывается в тенденцию безосновательно обвинять Москву «во всех смертных и иных грехах».

Сенатор Франц Клинцевич назвал сбои в работе спутниковых систем в ходе учений НАТО «элементарным непрофессионализмом».

Учения Trident Juncture прошли в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. Маневры стали крупнейшими со времени окончания холодной войны.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
1/22

Основная часть учений прошла на военном полигоне неподалеку от города Тронхейм.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
2/22

Масштабные маневры проходят с 25 октября по 7 ноября. Согласно легенде, НАТО вместе с партнерами учатся спасать некую небольшую страну от нападения агрессора.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
3/22

В учениях участвуют 10 тысяч единиц техники, 250 летательных аппаратов и 65 кораблей, включая атомный авианосец.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
4/22

Во вторник на учениях была показана десантная операция с применением средств воздушной и морской разведки.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
5/22

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс заранее уведомил Россию о проведении учений и пригласил на них российских наблюдателей. По его словам, маневры носят исключительно оборонительный характер.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
6/22

Учения проходят в центральной и восточной части Норвегии — страны, у которой есть 200-километровая граница с Россией.

LEON NEAL/GETTY IMAGES
7/22

Норвегия — страна с очень сложным для ведения боевых действий рельефом и климатом, отмечают военные эксперты.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
8/22

Учения НАТО проходят спустя всего несколько недель после самых масштабных после распада СССР российских маневров «Восток-2018».

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
9/22

В российском министерстве иностранных дел учения альянса назвали «демонстрацией боевого потенциала», которая «имеет четкую антироссийскую направленность».

NATO
10/22

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен пришел на пресс-конференцию посвященную учениям в свитере с рыбками. 

NATO
11/22

Инженерные войска Бундесвера строят понтонно-мостовую переправу.

NATO
12/22

Нидерландский корабль управления и поддержки HNLMS Karel Doorman в одном из фьордов Норвегии. 

NATO
13/22

Бельгийский F-16 взлетает с военной базы Рованиеми.

NATO
14/22

Часть авиации, принимающей участие в учениях, базируется на финской базе НАТО в Рованиеми.

NATO
15/22

Военнослужащие 22-го Королевского полка Канады на марш-броске.

NATO
16/22

Бойцы объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО на реке Рена. 

Bundeswehr
17/22

Пара из снайпера Вооруженных сил Канады и корректировщика Вооруженных сил Ее Величества.

Bundeswehr
18/22

Бронеавтомобиль Eagle V вооруженных сил Германии. 

NATO
19/22

Вертолет Cougar ВВС Нидерландов. 

Bundeswehr
20/22

Оператор и радар системы ПВО «Пэтриот» Бундесвера.

NATO
21/22

В учениях принимают участие около 50 000 солдат, 65 судов, 250 самолетов и 10 000 автомобилей.

Bundeswehr
22/22

Бронетранспортер «Боксер» 91-го Егерского полка Бундесвера.

 США нанесли огненный удар по большой российской иллюзии
В Доминикане погибли молодожены из России
Кремль ответил Польше об угрозе войны из-за «Северного потока»
Не ваше тело: почему в Узбекистане запрещают «развратные» песни
Врач записал последние часы своей жизни после укуса змеи
В Британии «всплыла» затопленная во время войны деревня (фото)
Гигантские волны смыли балкон на Тенерифе (видео)
РЖД показала интерьер новых плацкартных вагонов
Нурмагомедов поддержал инициативу по закрытию ночных клубов
Спорт
А вы спрашивали, зачем нужна Лига наций! Убойный день в Европе В воскресенье стартовал заключительный тур группового этапа нового всеевропейского турнира
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Новые плацкартные вагоны РЖД: они будут такими (фото) Модульные пространства и пассажирские места со шторами, которые можно закрыть в любой момент, современный интерьер и вендинговые автоматы — таков концепт новых плацкартных вагонов РЖД
Кино
Шпица с сыном, Дайнеко и Топалов на премьере мультфильма В Москве представили анимационную ленту «Ральф против интернета»
Недвижимость
6 предметов декора, которые нужно иметь в двойном экземпляре
С тебя причитается: как не влезть в чужие коммунальные долги
Почему россияне до сих пор живут в коммунальных квартирах
Бани, беседки и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Дети
Сергей Безруков впервые вывел в свет 2-летнюю дочь Поклонники спорят, на кого больше похожа Маша (фото)
Леди
В моду вошел маникюр с достопримечательностями Пугающая креативность? Согласно новой тенденции пора носить микрокопии известных на весь мир сооружений на ногтях.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь