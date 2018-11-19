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15:30 (мск), источник: Ведомости

Турчак назвал дичью идею единоросса разрешить отстрел редких животных

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил против предложения депутата-единоросса Владислава Резника разрешить охоту на редких животных из Красной книги в обмен на финансирование восстановления их популяции.

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Источник: РИА "Новости"

«Предложение Резника, который является членом “Клуба горных охотников”, это не что иное, как попытка узаконить собственное увлечение “VIP-охотой”. Предложение убивать, чтобы профинансировать спасение животных — это какая-то дичь», — Турчак (цитаты по «Интерфаксу»).

По словам Турчака, «Единая Россия» придерживается жесткой и принципиальной позиции по этому вопросу.

Мы убеждены, что предложения о разрешении отстрела краснокнижных животных недопустимы и невозможны. Если у сообществ охотников есть желание помогать защищать животных из Красной книги, то это не дает им права лоббировать легализацию убийств.
Андрей Турчак
секретарь генсовета «Единой России»

Секретарь генсовета также выразил уверенность, что реализацию подобной инициативы не допустит министерство природных ресурсов и экологии.

Новость
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Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Резник направил в Минприроды запрос на получение информации о размере средств, выделяемых на сохранение краснокнижных животных, а также об изменении размера популяции редких животных с момента занесения их в Красную книгу. Эти данные необходимы депутату для проработки вопроса о внедрении в России трофейной охоты на исчезающие виды животных в обмен на финансовые компенсации на восстановление их популяции.

Резник пояснял изданию, что его запрос — «это не предложение начать охоту на редкие виды, а предложение собрать информацию, чтобы обсудить, возможно это или нет». 12 ноября инициатива Резника рассматривалась на совещании в Минприроды у Валентика. «По итогам было решено проработать ее целесообразность», — рассказали в ведомстве. Там также подчеркнули, что охота не может быть разрешена на виды животных с первым статусом редкости, обсуждать можно лишь те виды, численность которых восстановлена и стабильна.

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