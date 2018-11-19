Пенсионная реформа останется фоном на предстоящих выборах

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Комитете гражданских инициатив (КГИ) проанализировали социальное самочувствие регионов в первой половине 2018 года. По мнению экспертов, ситуация в целом спокойная, в том числе за счет «предвыборной финансовой накачки». Однако эксперты говорят о росте социального недовольства, которое начало проявляться еще до объявления о пенсионной реформе. Хотя пик связанных с этим протестов уже сошел, недовольство может влиять на выборы и в следующем сентябре, делают вывод эксперты.

Экономические показатели первого полугодия 2018 года были в целом благополучными, говорится в докладе КГИ. «Предвыборное увеличение выплат бюджетникам привело к статистически заметному росту зарплат (на 8%) и (за счет налогов на доходы физических лиц) к увеличению региональных бюджетов», — утверждают эксперты. Эксперты, однако, предупреждают, что повышение зарплат в бюджетном секторе увеличивает разрыв между зарплатами и пенсиями: последние теперь составляют лишь 31% от уровня зарплат, это минимальный показатель с 2010 года. Такие меры по стимулированию бюджетников создают почву для социального недовольства, если в дальнейшем рост их зарплат прекратится, считают в КГИ.

Эксперты заметили, что в первом полугодии 2018 года на фоне общего снижения протестной активности увеличивалось число акций по социальной тематике, хотя еще не были обнародованы четкие параметры планировавшейся пенсионной реформы.

Инфографика Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе

Отметим, в апреле председатель правительства Дмитрий Медведев только анонсировал пенсионную реформу, а ее проект был внесен в Госдуму в июне. Связанные с повышением пенсионного возраста протесты к ноябрю уже прошли свой пик, потому что «больше не имеют понятной цели» и «поэтому неизбежно прекратятся», говорят в КГИ. Тем не менее это стало главной темой, повлиявшей на выборы. В сентябре кандидаты от «Единой России» не смогли победить на губернаторских выборах в первом туре в четырех регионах (Хакасия, Приморье, Хабаровский край и Владимирская область). На выборах в законодательные собрания правящая партия в пяти регионах (Хакасия, Забайкальский край, Владимирская, Иркутская, Ульяновская области) уступила первое место по партийным спискам или получила результат меньше 30%.

Последствия пенсионной реформы, уверены в КГИ, будут значительными и проявятся скорее в отношении к органам власти, чем в уличной протестной активности. «Без серьезных внешних изменений реформа надолго останется фоном, формирующим отношения власти и граждан. Достаточно будет небольшого локального толчка, чтобы недовольство вылилось в протесты», — сказал «Ъ» один из авторов доклада, политолог Николай Петров. Реформа вызвала недовольство, которое скажется на выборах в следующем сентябре, уверен эксперт: «Мы видим, что во втором туре граждане активнее участвовали в голосовании, поскольку решили, что от них может что-то зависеть. Теперь они знают, что если им не нравится местный начальник и власть в целом, то они могут отреагировать». Назначенные в последние месяцы врио губернаторов по-прежнему соответствуют образу «активных менеджеров», а не людей, способных договориться с региональными элитами, отмечает он.