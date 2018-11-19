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17:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Пенсионная реформа останется фоном на предстоящих выборах

В КГИ отметили влияние социального недовольства на итоги голосования.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Комитете гражданских инициатив (КГИ) проанализировали социальное самочувствие регионов в первой половине 2018 года. По мнению экспертов, ситуация в целом спокойная, в том числе за счет «предвыборной финансовой накачки». Однако эксперты говорят о росте социального недовольства, которое начало проявляться еще до объявления о пенсионной реформе. Хотя пик связанных с этим протестов уже сошел, недовольство может влиять на выборы и в следующем сентябре, делают вывод эксперты.

Экономические показатели первого полугодия 2018 года были в целом благополучными, говорится в докладе КГИ. «Предвыборное увеличение выплат бюджетникам привело к статистически заметному росту зарплат (на 8%) и (за счет налогов на доходы физических лиц) к увеличению региональных бюджетов», — утверждают эксперты. Эксперты, однако, предупреждают, что повышение зарплат в бюджетном секторе увеличивает разрыв между зарплатами и пенсиями: последние теперь составляют лишь 31% от уровня зарплат, это минимальный показатель с 2010 года. Такие меры по стимулированию бюджетников создают почву для социального недовольства, если в дальнейшем рост их зарплат прекратится, считают в КГИ.

Эксперты заметили, что в первом полугодии 2018 года на фоне общего снижения протестной активности увеличивалось число акций по социальной тематике, хотя еще не были обнародованы четкие параметры планировавшейся пенсионной реформы.
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Отметим, в апреле председатель правительства Дмитрий Медведев только анонсировал пенсионную реформу, а ее проект был внесен в Госдуму в июне. Связанные с повышением пенсионного возраста протесты к ноябрю уже прошли свой пик, потому что «больше не имеют понятной цели» и «поэтому неизбежно прекратятся», говорят в КГИ. Тем не менее это стало главной темой, повлиявшей на выборы. В сентябре кандидаты от «Единой России» не смогли победить на губернаторских выборах в первом туре в четырех регионах (Хакасия, Приморье, Хабаровский край и Владимирская область). На выборах в законодательные собрания правящая партия в пяти регионах (Хакасия, Забайкальский край, Владимирская, Иркутская, Ульяновская области) уступила первое место по партийным спискам или получила результат меньше 30%.

Последствия пенсионной реформы, уверены в КГИ, будут значительными и проявятся скорее в отношении к органам власти, чем в уличной протестной активности. «Без серьезных внешних изменений реформа надолго останется фоном, формирующим отношения власти и граждан. Достаточно будет небольшого локального толчка, чтобы недовольство вылилось в протесты», — сказал «Ъ» один из авторов доклада, политолог Николай Петров. Реформа вызвала недовольство, которое скажется на выборах в следующем сентябре, уверен эксперт: «Мы видим, что во втором туре граждане активнее участвовали в голосовании, поскольку решили, что от них может что-то зависеть. Теперь они знают, что если им не нравится местный начальник и власть в целом, то они могут отреагировать». Назначенные в последние месяцы врио губернаторов по-прежнему соответствуют образу «активных менеджеров», а не людей, способных договориться с региональными элитами, отмечает он.

Екатерина Гробман

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