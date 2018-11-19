Минобороны впервые показало видео полета Су-57 в боевых условиях в Сирии
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — В понедельник Минобороны РФ впервые опубликовало кадры боевой работы Су-57 в Сирии.
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — В понедельник Минобороны РФ впервые опубликовало кадры боевой работы Су-57 в Сирии.
Российские истребители пятого поколения Су-57 выполнили в Сирии свыше десятка полетов в реальной боевой обстановке, сообщили в Минобороны РФ.
«Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки. Экипажи Су-57 выполнили более 10 полетов в Сирии», — заявили в Минобороны РФ.
«В ходе полетов были на практике проверены
В феврале 2018 года сообщалось, что десять опытных образцов Су-57 (ПАК ФА) переданы российским военным для проведения государственных испытаний. Информированные источники сообщили тогда, что два Су-57 были перебазированы в Сирию.
1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что два российских истребителя пятого поколения Су-57 находились в Сирии два дня и за это время успешно прошли боевые испытания, после чего вернулись домой. По словам министра, работу Су-57 в Сирии сопровождали
Су-57 (Т-50, перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, ПАК ФА) — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.
Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в