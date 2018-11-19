Минобороны впервые показало видео полета Су-57 в боевых условиях в Сирии

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IJTCewLTCLE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российские истребители пятого поколения Су-57 выполнили в Сирии свыше десятка полетов в реальной боевой обстановке, сообщили в Минобороны РФ.

«Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки. Экипажи Су-57 выполнили более 10 полетов в Сирии», — заявили в Минобороны РФ.

«В ходе полетов были на практике проверены летно-технические характеристики самолета, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работа всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов», — отметили в ведомстве.

В феврале 2018 года сообщалось, что десять опытных образцов Су-57 (ПАК ФА) переданы российским военным для проведения государственных испытаний. Информированные источники сообщили тогда, что два Су-57 были перебазированы в Сирию.

1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что два российских истребителя пятого поколения Су-57 находились в Сирии два дня и за это время успешно прошли боевые испытания, после чего вернулись домой. По словам министра, работу Су-57 в Сирии сопровождали самолеты-лаборатории, а также самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия.

Су-57 (Т-50, перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, ПАК ФА) — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.