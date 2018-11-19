Валентина Матвиенко предложила ввести оплачиваемый отпуск для диспансеризации

Источник: Совет Федерации

«Чтобы обязать работодателей, бизнес также нести социальную ответственность за состояние здоровья своих работников», — заявила госпожа Матвиенко на встрече сенаторов с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой (цитата по «Интерфаксу»).

Спикер подчеркнула, что реформа пенсионной системы поставила перед системой здравоохранения новые задачи. Ранее Госдума уже одобрила введение двух дополнительных оплачиваемых выходных для диспансеризации работников перед пенсией (за пять лет до выхода). Теперь предлагается внести новые поправки по аналогии с предыдущими для работников всех возрастов.

Валентина Матвиенко добавила, что диспансеризации «сейчас надо уделять больше внимания» в связи с ростом средней продолжительности жизни и появления все большего числа пенсионеров, чтобы обеспечить «по-настоящему здоровое и комфортное долголетие».