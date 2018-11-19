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18:59 (мск), источник: Коммерсантъ

В МИД назвали «ненаучной фантастикой» сообщения о российских военных базах на Кубе

МИД России назвал «ненаучной фантастикой» информацию о возможном развертывании российских военных баз на Кубе. «Мы ненаучную фантастику не комментируем», — заявил «РИА Новости» директор латиноамериканского департамента министерства Александр Щетинин.

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Источник: AP 2018

О том, что российские власти могут построить новые базы в ответ на угрозы президента Дональда Трампа о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ранее сообщила Daily Star со ссылкой на неправительственную исследовательскую организацию The Jamestown Foundation.

Газета писала, что страны Запада обеспокоены возможным появлением российских военных сил на Кубе. Поводом для этого стала встреча президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля с Владимиром Путиным в Москве, отмечало издание. На переговорах стороны, среди прочего, обсуждали военное сотрудничество: была достигнута договоренность о том, что Россия модернизирует кубинскую армию за счет своего кредита. Президенты также приняли ряд заявлений, в частности, осудили американскую политику санкций.

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