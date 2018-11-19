Краснокнижных животных защитили от трофейной охоты

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После публикации «Ъ» о предложениях депутата Госдумы Владислава Резника оценить возможность введения в России трофейной охоты на краснокнижных животных, думский комитет по экологии заявил, что категорически против подобной инициативы. Депутаты назвали предложение господина Резника «попыткой узаконить собственное увлечение» и заявили, что не дадут возможности реализовать эту идею. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин также высказался категорически против трофейной охоты на животных, занесенных в Красную книгу.

В понедельник комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды выступил против возможного введения в России трофейной охоты на краснокнижных животных. «Их надо беречь, а не отстреливать, — заявил глава комитета Владимир Бурматов.— Никаких решений о разрешении трофейной охоты на краснокнижных животных со стороны Минприроды мы не допустим». Господин Бурматов добавил, что комитет «вызовет» представителей природоохранного ведомства, чтобы получить «официальную позицию министерства по этому поводу».

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Ранее «Ъ» стало известно, что депутат Госдумы Владислав Резник, являющийся членом «Клуба горных охотников», отправил заместителю главы Минприроды Ивану Валентику депутатский запрос. В нем господин Резник предлагал оценить возможность введения в России «специальных программ», разрешающих трофейную охоту на краснокнижные виды животных на возмездных основаниях «с последующим приоритетным использованием вырученных средств» на проведение исследований и охранных мероприятий в отношении исчезающих видов.

В Минприроды накануне сообщили, что Иван Валентик 12 ноября провел совещание, на котором обсуждалась возможность проведения осуществления трофейной охоты: «По итогам совещания было решено проработать целесообразность осуществления трофейной охоты на редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира».

Если в дальнейшем будет рассматриваться вопрос об открытии трофейной охоты на краснокнижные виды, добавили в ведомстве, обязательными условиями должны стать, в частности:

запрет подобного вида охоты на виды животных с первым статусом редкости,

возможность трофейной охоты только на те виды, численность популяции которых восстановлена и стабильна.

Предложение Резника, который является членом «Клуба горных охотников», — это не что иное, как попытка узаконить собственное увлечение ВИП-охотой. Предложение убивать, чтобы профинансировать спасение животных, — это какая-то дичь.

Позже Владимир Бурматов сообщил «Ъ», что сегодня состоялось заседание президиума «Единой России», на которое был приглашен глава Минприроды Дмитрий Кобылкин:

Мы сообщили, что наш комитет по экологии категорически против любой охоты на краснокнижные виды животных, и мы не дадим возможности реализовать эту инициативу.

По словам господина Бурматова, Дмитрий Кобылкин заявил, что «позиция ведомства совпадает с позицией комитета». «Поэтому никаких разрешений выдано не будет», — подчеркнул Владимир Бурматов.

В Минприроды «Ъ» подтвердили, что ведомство «категорически против» подобной инициативы, и добавили, что в министерстве «должны были изучить предложения депутата».