Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест по советским мультфильмам. Кто вы из мультяшных псов?
Дорожные знаки, которые выглядят как издевка (реальные примеры)
Сергей Безруков впервые вывел в свет 2-летнюю дочь
Эмбер Херд вышла в свет в нелепом платье
Волны на Тенерифе смыли балконы жилого дома (видео)
В США увлеклись составлением списков врагов Американская журналистика забыла о беспристрастности
СМИ: Янукович с тяжелыми травмами срочно госпитализирован
СМИ: Путин красиво охладил пыл Японии по Курилам
Волочкова насмешила зрителей шоу «Кто хочет стать миллионером?»
Шпица с сыном, Дайнеко и Топалов на премьере мультфильма
Как Кононов меняет «Спартак»
Corriere dello Sport: Погба согласился вернуться в «Ювентус»
Вид физических упражнений, которые опасны при проблемах с сердцем
Заблуждение о напитке: зря считают полезным
Новейшее российское оружие “ужасающее” - экс-глава ВС Британии
"Убитые" 100 кв м: что оставил в наследство Осин
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
Фоторепортажи
16«Цыгане прибыльнее наркотиков»
12Ледовое шоу
19:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Краснокнижных животных защитили от трофейной охоты

Инициативу депутата Резника подвергли критике.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

После публикации «Ъ» о предложениях депутата Госдумы Владислава Резника оценить возможность введения в России трофейной охоты на краснокнижных животных, думский комитет по экологии заявил, что категорически против подобной инициативы. Депутаты назвали предложение господина Резника «попыткой узаконить собственное увлечение» и заявили, что не дадут возможности реализовать эту идею. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин также высказался категорически против трофейной охоты на животных, занесенных в Красную книгу.

В понедельник комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды выступил против возможного введения в России трофейной охоты на краснокнижных животных. «Их надо беречь, а не отстреливать, — заявил глава комитета Владимир Бурматов.— Никаких решений о разрешении трофейной охоты на краснокнижных животных со стороны Минприроды мы не допустим». Господин Бурматов добавил, что комитет «вызовет» представителей природоохранного ведомства, чтобы получить «официальную позицию министерства по этому поводу».

Новость
Косатки оказались похожи чертами характера на людей и шимпанзе

Ранее «Ъ» стало известно, что депутат Госдумы Владислав Резник, являющийся членом «Клуба горных охотников», отправил заместителю главы Минприроды Ивану Валентику депутатский запрос. В нем господин Резник предлагал оценить возможность введения в России «специальных программ», разрешающих трофейную охоту на краснокнижные виды животных на возмездных основаниях «с последующим приоритетным использованием вырученных средств» на проведение исследований и охранных мероприятий в отношении исчезающих видов.

В Минприроды накануне сообщили, что Иван Валентик 12 ноября провел совещание, на котором обсуждалась возможность проведения осуществления трофейной охоты: «По итогам совещания было решено проработать целесообразность осуществления трофейной охоты на редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира».

Если в дальнейшем будет рассматриваться вопрос об открытии трофейной охоты на краснокнижные виды, добавили в ведомстве, обязательными условиями должны стать, в частности:

  • запрет подобного вида охоты на виды животных с первым статусом редкости,
  • возможность трофейной охоты только на те виды, численность популяции которых восстановлена и стабильна.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак также раскритиковал инициативу господина Резника:

Предложение Резника, который является членом «Клуба горных охотников», — это не что иное, как попытка узаконить собственное увлечение ВИП-охотой. Предложение убивать, чтобы профинансировать спасение животных, — это какая-то дичь.

Позже Владимир Бурматов сообщил «Ъ», что сегодня состоялось заседание президиума «Единой России», на которое был приглашен глава Минприроды Дмитрий Кобылкин:

Мы сообщили, что наш комитет по экологии категорически против любой охоты на краснокнижные виды животных, и мы не дадим возможности реализовать эту инициативу.

По словам господина Бурматова, Дмитрий Кобылкин заявил, что «позиция ведомства совпадает с позицией комитета». «Поэтому никаких разрешений выдано не будет», — подчеркнул Владимир Бурматов.

В Минприроды «Ъ» подтвердили, что ведомство «категорически против» подобной инициативы, и добавили, что в министерстве «должны были изучить предложения депутата».

Анна Васильева

 История с утечкой данных из Сбербанка получила продолжение
Российской валюте предсказали скорый рост
Россия завершила строительство морской части «Турецкого потока»
Что будет, если не заплатить налоги до декабря?
«ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать архив своих данных
Врач записал последние часы своей жизни после укуса змеи
Власти Китая резко опустили цены на бензин и дизельное топливо
Астрономы открыли гигантского космического «головастика»
СМИ объяснили молчание Рыбки о «вмешательстве РФ в выборы в США»
Спорт
Как Кононов меняет «Спартак» Рассказываем о первой неделе на новом рабочем месте главного тренера московской команды
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
В Японии арестовали главу Renault-Nissan-Mitsubishi Задержание Карлоса Гона стало результатом внутреннего расследования, которое против топ-менеджера велось в компании Nissan
Кино
Волочкова насмешила зрителей шоу «Кто хочет стать миллионером?» Балерина приняла участие в телеигре вместе с сатириком Виктором Коклюшкиным
Недвижимость
Пять причин посетить петербургские рынки
Сколько стоит жилье в Петербурге: от коммуналок до очень дорогих квартир
Суд снял арест со счетов Петросяна для оплаты коммунальных услуг
6 предметов декора, которые нужно иметь в двойном экземпляре
Популярные темы на «Детях»
Баланс между ребенком и работой 299
Я- ужасная дочь 293
Позитивчика не желаете ли?))) 201
-Техника безопасности? Нет, не слышал.... 167
Леди
В моду вошел маникюр с достопримечательностями Пугающая креативность? Согласно новой тенденции пора носить микрокопии известных на весь мир сооружений на ногтях.
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь