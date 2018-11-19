Путин назначил Матвиенко председателем совета по защите семьи и детей

Совет — совещательный и консультативный орган. В его задачи, в частности, входит обсуждение, координация работы органов и общественный контроль мероприятий в рамках Десятилетия детства. Также он должен готовить предложения президенту, направленные на совершенствование государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Совет в рамках своей работы имеет право получать нужные материалы у органов власти, заслушивать на заседаниях должностных лиц. Заседания совета должны проводиться не реже двух раз в год.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возглавила совет. Ее заместителями на этой должности стали вице-премьер Татьяна Голикова и советник президента Александра Левицкая. В совет вошли двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, артист балета Николай Цискаридзе, зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.