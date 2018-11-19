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18:05 (мск), источник: Ведомости

Путин назначил Матвиенко председателем совета по защите семьи и детей

В России создан Совет при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, который возглавила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Указ об этом подписал российский лидер Владимир Путин, сообщается на официальном портале правовой информации.

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Совет — совещательный и консультативный орган. В его задачи, в частности, входит обсуждение, координация работы органов и общественный контроль мероприятий в рамках Десятилетия детства. Также он должен готовить предложения президенту, направленные на совершенствование государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

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Совет в рамках своей работы имеет право получать нужные материалы у органов власти, заслушивать на заседаниях должностных лиц. Заседания совета должны проводиться не реже двух раз в год.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возглавила совет. Ее заместителями на этой должности стали вице-премьер Татьяна Голикова и советник президента Александра Левицкая. В совет вошли двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, артист балета Николай Цискаридзе, зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.

Путин подписал указ о Десятилетии детства в России в мае 2017 г. Оно продлится с 2018 до 2027 г. и направлено на «совершенствование государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 гг.».

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