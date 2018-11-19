Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-9 вопросов про собак сервиса онлайн-консультаций
Дорожные знаки, которые выглядят как издевка (реальные примеры)
Как спасти родственника с сердечной недостаточностью: инструкция
Поклонники «Мажора» возмущены неожиданной развязкой сериала
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
Memento гореКак живет мальчик, который ничего не помнит
СМИ: Янукович с тяжелыми травмами срочно госпитализирован
СМИ: Путин красиво охладил пыл Японии по Курилам
Волочкова насмешила зрителей шоу «Кто хочет стать миллионером?»
Шпица с сыном, Дайнеко и Топалов на премьере мультфильма
Гранквист сравнил Дзюбу и Ари перед матчем со сборной России
15 российских клубов подозреваются в участии в договорных матчах
Развод идеальной звездной пары удивил всех: процесс длился год
Удивил фанатов: певец женился на простой девушке
Родные делят богатое наследство Осина - подробности
Была сумасшедшей и злой: Тренер-гей о Медведевой
Как выглядят строения, которые возводят больше 100 лет (фото)
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Фоторепортажи
16«Цыгане прибыльнее наркотиков»
14Животные, попавшие в лесные пожары Калифорнии
19 ноября, источник: РИА Новости

Украина пригрозила выйти из Интерпола из-за России

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Киев может приостановить членство в Интерполе, если главой организации станет генерал-майор МВД России Александр Прокопчук. Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Наверх
Источник: Reuters

По его словам, назначение российского кандидата главой Интерпола «абсурдно и противоречит духу и целям организации».

«Если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Киев рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в Интерполе», — говорится в публикации Авакова.

Ранее Киев выразил недовольство кандидатурой Александра Прокопчука на пост руководителя Интерпола и обвинил Россию в злоупотреблении полномочиями организации. Москва назвала позицию украинской стороны русофобией. Как заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, таким образом Киев демонстрирует враждебность по отношению к России и не берет во внимание профессионализм Прокопчука.

В Кремле поддержали кандидатуру Прокопчука на пост главы международной организации.

Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру, и мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Выборы нового руководителя Интерпола пройдут 21 ноября. Газета Financial Times назвала вице-президента организации Александра Прокопчука одним из кандидатов на этот пост. Предыдущий глава Интерпола Мэн Хунвэй сложил с себя полномочия после того, как китайские правоохранители заподозрили его в получении взяток.

Читайте также: AP: Франция закрыла дело об исчезновении экс-главы Интерпола

 Как пожары в США развеяли иллюзии россиян
Разин рассказал о последних днях Евгения Осина
Путин: решение США о выходе из ДРСМД не останется без ответа
Пользователи Сети высмеяли новый дизайн плацкартных вагонов
Что будет, если не заплатить налоги до декабря?
Врач записал последние часы своей жизни после укуса змеи
Власти Китая резко опустили цены на бензин и дизельное топливо
В соцсетях высмеяли тоску по прошлому без телефонов
В ОНК рассказали о занятиях йогой Мамаева и болезни Кокорина
Спорт
Как Кононов меняет «Спартак» Рассказываем о первой неделе на новом рабочем месте главного тренера московской команды
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
На заводе Ford в Ленобласти началась забастовка В настоящий момент к акции протеста присоединились пять человек, которые требуют вернуть надбавку в 7 000 рублей
Кино
Волочкова насмешила зрителей шоу «Кто хочет стать миллионером?» Балерина приняла участие в телеигре вместе с сатириком Виктором Коклюшкиным
Недвижимость
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Пять самых известных долгостроев (фото)
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
В Подмосковье начался новый виток повышения цен на жилье
Популярные темы на «Детях»
Баланс между ребенком и работой 315
Позитивчика не желаете ли?))) 242
-Техника безопасности? Нет, не слышал.... 205
Имена. 158
Леди
В моду вошел маникюр с достопримечательностями Пугающая креативность? Согласно новой тенденции пора носить микрокопии известных на весь мир сооружений на ногтях.
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь