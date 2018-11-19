Украина пригрозила выйти из Интерпола из-за России
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Киев может приостановить членство в Интерполе, если главой организации станет
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Киев может приостановить членство в Интерполе, если главой организации станет
По его словам, назначение российского кандидата главой Интерпола «абсурдно и противоречит духу и целям организации».
«Если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Киев рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в Интерполе», — говорится в публикации Авакова.
Ранее Киев выразил недовольство кандидатурой Александра Прокопчука на пост руководителя Интерпола и обвинил Россию в злоупотреблении полномочиями организации. Москва назвала позицию украинской стороны русофобией. Как заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, таким образом Киев демонстрирует враждебность по отношению к России и не берет во внимание профессионализм Прокопчука.
В Кремле поддержали кандидатуру Прокопчука на пост главы международной организации.
Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру, и мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах.
Выборы нового руководителя Интерпола пройдут 21 ноября. Газета Financial Times назвала
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