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22:04 (мск), источник: РИА Новости

Решение США о выходе из ДРСМД не останется без ответа, заявил Путин

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 19 ноя — РИА Новости. Владимир Путин предложил обсудить шаги России в связи с намерением США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам президента, такое решение Вашингтона не может остаться и не останется без ответа Москвы.

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Источник: РИА Новости

«Вновь подчеркну: мы готовы вести диалог с американскими партнерами по этому ключевому вопросу и надеемся, что они отнесутся к этому с полной ответственностью», — заявил Путин во время совещания по ОПК.

Договор о ракетах

В октябре президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные «не придут в себя», затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

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В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа «Томагавк», что запрещено договором.

Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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