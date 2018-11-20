Источник: ЕС может расширить черный список по Украине из-за выборов в Донбассе
БРЮССЕЛЬ, 19 ноября. /Корр. ТАСС / — Выборы в ЛНР и ДНР прошли 11 ноября.
БРЮССЕЛЬ, 19 ноября. /Корр. ТАСС / — Выборы в ЛНР и ДНР прошли 11 ноября.
Евросоюз может расширить черный список по Украине
Мы можем ожидать рассмотрения вопроса о расширении черного списка в связи с ситуацией на востоке Украины, в частности,
из-затак называемых выборов.
11 ноября в Донбассе прошли выборы глав ЛНР и ДНР, а также депутатов их однопалатных парламентов — Народных советов. Решение об их проведении было принято после гибели в результате теракта лидера ДНР Александра Захарченко.
10 ноября было опубликовано заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. В документе выборы характеризовались как нелегитимные и «подрывающие обязательства, предписанные Минскими соглашениями». Между тем Луганск, Донецк и Москва неоднократно заявляли о том, что проведение выборов в ЛНР и ДНР не идет вразрез с минскими соглашениями, которые определяют необходимость проведения только муниципальных выборов, а выборы глав и депутатов Народных советов таковыми не являются.
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