Источник: ЕС может расширить черный список по Украине из-за выборов в Донбассе

Евросоюз может расширить черный список по Украине из-за прошедших 11 ноября выборов в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом журналистам сообщил европейский источник на полях заседания Совета ЕС , прошедшего в понедельник в Брюсселе.

Мы можем ожидать рассмотрения вопроса о расширении черного списка в связи с ситуацией на востоке Украины, в частности, из-за так называемых выборов.

11 ноября в Донбассе прошли выборы глав ЛНР и ДНР, а также депутатов их однопалатных парламентов — Народных советов. Решение об их проведении было принято после гибели в результате теракта лидера ДНР Александра Захарченко.

10 ноября было опубликовано заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. В документе выборы характеризовались как нелегитимные и «подрывающие обязательства, предписанные Минскими соглашениями». Между тем Луганск, Донецк и Москва неоднократно заявляли о том, что проведение выборов в ЛНР и ДНР не идет вразрез с минскими соглашениями, которые определяют необходимость проведения только муниципальных выборов, а выборы глав и депутатов Народных советов таковыми не являются.