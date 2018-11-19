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22:13 (мск), источник: РИА Новости

Путин назвал приоритетные задачи в развитии Вооруженных сил

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 19 ноя — РИА Новости. Владимир Путин назвал приоритетные задачи в процессе развития российских Вооруженных сил.

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Источник: РИА Новости

Глава государства отметил, что прежде всего следует совершенствовать боевую подготовку войск, в том числе с учетом опыта проведения операций в Сирии.

«В ходе маневров, командно-штабных учений, морских походов нужно отрабатывать все более сложные нешаблонные, нестандартные задачи, развивать практику внезапных проверок частей и соединений, одновременно держать на постоянном контроле мобилизационную готовность федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса и других отраслей экономики», — заявил Путин на совещании по военной тематике.

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Второй приоритетной задачей президент назвал продолжение оснащения армии и флота современным вооружением и техникой.

«Эту задачу мы в деталях обсудим на отдельном совещании, однако, прошу сегодня заместителей министра обороны, главнокомандующих видами, командующих родами войск доложить о том, как идет переход частей и соединений на новые образцы вооружений и военной техники», — отметил он.

Кроме того, по словам президента, самое серьезное внимание нужно уделить воспитательной работе с личным составом.

Усиливать армию и флот

Путин добавил, что Россия в условиях непростой международной обстановки должна усиливать армию и флот без вовлечения в гонку вооружений.

Мы видим, что за последние годы обстановка на планете не стала спокойнее, к сожалению. В ряде регионов она даже ухудшилась. Так, например, далека от стабильной ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане, много неопределенностей остается в положении дел на Корейском полуострове.

Также он напомнил о вооруженном противостоянии на юго-востоке Украины и наращивании потенциала НАТО. При этом будущее основных договоренностей в сфере контроля за вооружениями оказалось под вопросом.

Как показывают результаты работы последних лет, Россия научилась справляться с подобными потенциальными угрозами.

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