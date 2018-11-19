Путин назвал приоритетные задачи в развитии Вооруженных сил
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 19 ноя — РИА Новости. Владимир Путин назвал приоритетные задачи в процессе развития российских Вооруженных сил.
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 19 ноя — РИА Новости. Владимир Путин назвал приоритетные задачи в процессе развития российских Вооруженных сил.
Глава государства отметил, что прежде всего следует совершенствовать боевую подготовку войск, в том числе с учетом опыта проведения операций в Сирии.
«В ходе маневров,
«Эту задачу мы в деталях обсудим на отдельном совещании, однако, прошу сегодня заместителей министра обороны, главнокомандующих видами, командующих родами войск доложить о том, как идет переход частей и соединений на новые образцы вооружений и военной техники», — отметил он.
Кроме того, по словам президента, самое серьезное внимание нужно уделить воспитательной работе с личным составом.
Путин добавил, что Россия в условиях непростой международной обстановки должна усиливать армию и флот без вовлечения в гонку вооружений.
Мы видим, что за последние годы обстановка на планете не стала спокойнее, к сожалению. В ряде регионов она даже ухудшилась. Так, например, далека от стабильной ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане, много неопределенностей остается в положении дел на Корейском полуострове.
Также он напомнил о вооруженном противостоянии на
Как показывают результаты работы последних лет, Россия научилась справляться с подобными потенциальными угрозами.