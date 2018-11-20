ЕС пригрозил России «целевыми мерами» из-за ситуации в Азовском море

Источник: AFP 2018

Евросоюз недоволен поведением России в Азовском море и намерен применить в ближайшее время «соответствующие» меры, заявила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Это вопрос, над которым мы будем продолжать работать со странами — членами и институтами ЕС , включая принятие соответствующих целевых мер в ближайшие дни или недели. Мы направляем ясный сигнал России о том, что ожидаем прекращения ситуации в Азовском море. Федерика Могерини Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности (цитата по ФАН)

Тремя днями ранее статс-секретарь и заместитель главы МИД России Григорий Карасин встретился с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид и обсудил растущее военное присутствие Украины в Азовском море, передает НСН.

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Российский дипломат рассказал, что он обсудил с Шмид заявления украинских властей об Азовском море, в частности, намерение Киева создать военную базу в Бердянске. По словам замглавы МИДа, украинская сторона «искусственно раздувает милитаризацию моря».

«Договорились по этому поводу обмениваться сведениями и статистикой с тем, чтобы вывести на чистую воду те силы в Киеве, которые пытаются искусственно создать в Азовском море и Керченском проливе новую международную проблему», — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

За день до этого стало известно, что Украина задержала 15 судов, которые осуществляли заход в Крым, корабли были заблокированы в портах Бердянска и Мариуполя.

«Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды», — сообщили в госпогранслужбе Украины.

Отмечалось также, что всего в поле зрения пограничников находится около 940 судов. В сообщении ГПСУ не уточнялось, какие именно суда задержаны и сколько из них ходят под флагом России.

После этого президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Сингапуре назвал задержание Украиной российских кораблей в Азовском море абсолютно незаконным.

По его словам, согласно действующим соглашениям между странами, рыбаки могут промышлять в любой части Азовского моря. Единственное ограничение — нельзя заходить в территориальные воды другой страны.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что в ответ на это российские власти могут перекрыть для прохода украинских судов Азовское море.

Да, мы способны буквально в считанные минуты перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать. Франц Клинцевич член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

Он добавил, что российскую сторону «буквально толкают» на ответные действия. Украина же своими поступками «реально разрывает» соглашение между странами по совместному пользованию Азовским морем, указал парламентарий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также указал, что российские власти внимательно следят за ситуацией. Вместе с тем на данный момент неизвестно, есть ли среди задержанных судов российские корабли.

В строгом соответствии с международным морским правом, с международным законодательством, конечно, могут приниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц.

В конце прошлого месяца заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире телеканала ICTV выразила мнение, что Киев «ничего не получит», если денонсирует договор с Россией о совместном использовании Азовского моря.

«С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит, кроме новых проблем», — заявила дипломат.

Она добавила, что в этом случае Киев может спровоцировать «новый территориальный спор с Москвой» по вопросу делимитации Азовского моря. Зеркаль подчеркнула, что если Украина будет настаивать на необходимости денонсации договора, то «только подтвердит позицию россиян относительного того, что это соглашение действует».

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Неделей ранее депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко также предупредил, что Украине не стоит разрывать договор о совместном использовании Азовского моря с Россией.

Ситуация вокруг Азовского моря обострилась в начале весны 2018 года, когда украинские пограничники арестовали российское рыболовецкое судно «Норд». В августе в порту Херсона задержали танкер «Механик Погодин».

Москва расценила действия Киева как «морской терроризм» и усилила досмотры украинских судов, проходящих через Керченский пролив. Украина в ответ обвинила российские власти в «жесткой политике задержания и осмотра судов».