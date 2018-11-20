Министры обороны Евросоюза одобрили создание общей разведшколы
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Министры обороны
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Министры обороны
«JEIS совместно со
Создание разведшколы ЕС является одним из проектов в рамках постоянного структурированного сотрудничества стран сообщества в области обороны и безопасности.
Необходимость создания наднациональных объединенных органов и сил разведки Европейского союза прописана в Маастрихтском договоре, однако до сих пор у стран ЕС не было единого мнения по учреждению общей европейской службы разведки.
В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США «общеевропейскую армию».
«Мы не сможем защитить европейцев, если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя, преимущественно самостоятельно, без Соединенных Штатов», — заявил он в эфире радиостанции Europe 1.
Вместе с тем на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель выступила с предложением создать европейский Совет безопасности.
Она также поддержала идею создать общую европейскую армию.