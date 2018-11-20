Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 бытовых опасностей, от которых надо беречь кошку
Новые секреты Марианской впадины потрясли ученых (фото)
Фонд соцстрахования увеличит размер декретных в 2019 году
Заблуждение о популярном напитке: его ошибочно считают полезным
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
В США увлеклись составлением списков врагов Американская журналистика забыла о беспристрастности
СМИ: Янукович с тяжелыми травмами срочно госпитализирован
СМИ: Путин красиво охладил пыл Японии по Курилам
Как ванна и душ вам вредят
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
27-летняя Ратаковски едва прикрыла грудь на пляже - фото
200-килограммовый Семчев усыхает на глазах - СМИ
Нарушение, из-за которого за газ придется платить в 10 раз больше
Названа страна, где пустует 50 млн домов, квартир
Родные делят богатое наследство Осина - подробности
Была сумасшедшей и злой: Тренер-гей о Медведевой
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Волны на Тенерифе смыли балконы жилого дома
Фоторепортажи
16«Цыгане прибыльнее наркотиков»
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
03:23 (мск), источник: РИА Новости

Министры обороны Евросоюза одобрили создание общей разведшколы

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Министры обороны стран-членов ЕС на заседании в Брюсселе одобрили проект создания общей разведшколы (JEIS), сообщили РИА Новости в Совете ЕС.

Наверх
Источник: Reuters

«JEIS совместно со странами-членами ЕС, центром передового опыта (в области контрразведки — ред.) НАТО, национальными службами разведки и безопасности будет осуществлять образование и подготовку по разведывательным дисциплинам и другим конкретным областям разведывательного персонала государств-членов ЕС», — сказал собеседник агентства.

В проекте примут участие 25 из 28 стран-членов ЕС, за исключением Великобритании, Дании и Мальты.

Создание разведшколы ЕС является одним из проектов в рамках постоянного структурированного сотрудничества стран сообщества в области обороны и безопасности.

Читайте также
Трамп счел оскорбительной идею Макрона создать армию для защиты от США

Необходимость создания наднациональных объединенных органов и сил разведки Европейского союза прописана в Маастрихтском договоре, однако до сих пор у стран ЕС не было единого мнения по учреждению общей европейской службы разведки.

Единая армия и Совбез

В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США «общеевропейскую армию».

«Мы не сможем защитить европейцев, если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя, преимущественно самостоятельно, без Соединенных Штатов», — заявил он в эфире радиостанции Europe 1.

Вместе с тем на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель выступила с предложением создать европейский Совет безопасности.

Она также поддержала идею создать общую европейскую армию.

Такая армия, уверена Меркель, показала бы миру, что между европейскими странами невозможна новая война.
 Как пожары в США развеяли иллюзии россиян
Разин рассказал о последних днях Евгения Осина
Путин: решение США о выходе из ДРСМД не останется без ответа
Пользователи Сети высмеяли новый дизайн плацкартных вагонов
Что будет, если не заплатить налоги до декабря?
Врач записал последние часы своей жизни после укуса змеи
Власти Китая резко опустили цены на бензин и дизельное топливо
Секретарь ОНК: Александр Кокорин заболел в СИЗО
Спорт
Дзюба «жив, здоров, готов». А сборная — готова? Во вторник в Стокгольме сборная России проведет матч со Швецией. На кону - победа в группе Лиги наций
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
На заводе Ford в Ленобласти началась забастовка В настоящий момент к акции протеста присоединились пять человек, которые требуют вернуть надбавку в 7 000 рублей
Кино
Волочкова насмешила зрителей шоу «Кто хочет стать миллионером?» Балерина приняла участие в телеигре вместе с сатириком Виктором Коклюшкиным
Недвижимость
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Пять самых известных долгостроев (фото)
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
В Подмосковье начался новый виток повышения цен на жилье
Дети
Сергей Безруков впервые вывел в свет 2-летнюю дочь Поклонники спорят, на кого больше похожа Маша (фото)
Леди
В моду вошел маникюр с достопримечательностями Пугающая креативность? Согласно новой тенденции пора носить микрокопии известных на весь мир сооружений на ногтях.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь