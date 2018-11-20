Министры обороны Евросоюза одобрили создание общей разведшколы

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«JEIS совместно со странами-членами ЕС, центром передового опыта (в области контрразведки — ред.) НАТО, национальными службами разведки и безопасности будет осуществлять образование и подготовку по разведывательным дисциплинам и другим конкретным областям разведывательного персонала государств-членов ЕС», — сказал собеседник агентства.

В проекте примут участие 25 из 28 стран-членов ЕС, за исключением Великобритании, Дании и Мальты.

Создание разведшколы ЕС является одним из проектов в рамках постоянного структурированного сотрудничества стран сообщества в области обороны и безопасности.

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Необходимость создания наднациональных объединенных органов и сил разведки Европейского союза прописана в Маастрихтском договоре, однако до сих пор у стран ЕС не было единого мнения по учреждению общей европейской службы разведки.

Единая армия и Совбез

В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США «общеевропейскую армию».

«Мы не сможем защитить европейцев, если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя, преимущественно самостоятельно, без Соединенных Штатов», — заявил он в эфире радиостанции Europe 1.

Вместе с тем на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель выступила с предложением создать европейский Совет безопасности.

Она также поддержала идею создать общую европейскую армию.