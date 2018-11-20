Reuters: саудовского наследного принца хотят лишить престола из-за дела Хашкаджи
ТАСС, 20 ноября — По данным агентства, еще одной причиной оппозиции Мухаммеду бен Сальману является приобретение у России зенитных комплексов С-400.
ТАСС, 20 ноября — По данным агентства, еще одной причиной оппозиции Мухаммеду бен Сальману является приобретение у России зенитных комплексов С-400.
Члены королевской семьи Саудовской Аравии выступили против того, чтобы принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд наследовал трон
Как сказал один из источников, королевская семья намерена оказать поддержку единственному брату короля Сальмана, принцу Ахмеду. Высокопоставленные чиновники США также выступили за его кандидатуру в качестве преемника, указали источники.
По их информации, отношение к наследному принцу в США поменялось не только
В Саудовской Аравии престол не переходит автоматически от отца к старшему сыну, как это происходит в большинстве европейских монархий. Наследника избирает король и старшие члены семьи.
Хашкаджи, известный критическими статьями о политике