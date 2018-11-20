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05:29 (мск), источник: ТАСС

Reuters: саудовского наследного принца хотят лишить престола из-за дела Хашкаджи

ТАСС, 20 ноября — По данным агентства, еще одной причиной оппозиции Мухаммеду бен Сальману является приобретение у России зенитных комплексов С-400.

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Источник: AP 2018

Члены королевской семьи Саудовской Аравии выступили против того, чтобы принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд наследовал трон из-за обвинений в причастности к убийству Джамаля Хашкаджи. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, близких к королевскому двору.

По их данным, десятки принцев и двоюродных братьев собираются воспрепятствовать восхождению наследного принца на престол. Они не будут этого делать, пока жив его отец — 82-летний король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Как сказал один из источников, королевская семья намерена оказать поддержку единственному брату короля Сальмана, принцу Ахмеду. Высокопоставленные чиновники США также выступили за его кандидатуру в качестве преемника, указали источники.

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По их информации, отношение к наследному принцу в США поменялось не только из-за предполагаемой причастности к убийству журналиста, но и в связи с позицией Мухаммеда бен Сальмана в вопросе закупок оружия у России. В письме наследника министерству обороны королевства от 15 мая, попавшем в распоряжение Reuters, он попросил «сосредоточиться на приобретении оружия» у России, включая зенитные ракетные системы С-400.

В Саудовской Аравии престол не переходит автоматически от отца к старшему сыну, как это происходит в большинстве европейских монархий. Наследника избирает король и старшие члены семьи.

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование. Ранее газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники в ЦРУ, что оно пришло к выводу, что приказ об убийстве Хашкаджи отдал наследный принц Саудовской Аравии.

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