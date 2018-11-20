WP: Трамп намерен объявить Венесуэлу страной-спонсором терроризма
ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/ — Подобный шаг позволит минфину ввести ограничения против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю с Каракасом.
ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/ — Подобный шаг позволит минфину ввести ограничения против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю с Каракасом.
Американская администрация готовится к тому, чтобы объявить Венесуэлу
Издание не привело подробностей относительно того, когда может быть объявлено о соответствующем шаге, а также какие меры могут последовать за ним. Источники газеты отказались подтвердить, что решение о включении Венесуэлы в данный список уже окончательно принято, однако они пояснили, что в последние дни Госдепартамент запрашивал реакцию на данный потенциальный шаг у различных госструктур. Во внешнеполитическом ведомстве не стали комментировать указанные сведения.
Включение
Американская администрация уже неоднократно вводила санкции против Венесуэлы. О последнем по времени пакете рестрикций против Каракаса министерство финансов США объявило 25 сентября. Тогда в черные списки попала супруга главы государства Николаса Мадуро Силия Флорес,
В последние годы Венесуэла переживает острый
Ситуация особенно обострилась на фоне массовых волнений в конце прошлого и начале нынешнего года и выборов президента страны, которые выиграл Мадуро. У президента остается много противников — 4 августа на него было совершено покушение.
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