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06:04 (мск), источник: ТАСС

WP: Трамп намерен объявить Венесуэлу страной-спонсором терроризма

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/ — Подобный шаг позволит минфину ввести ограничения против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю с Каракасом.

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Источник: Reuters

Американская администрация готовится к тому, чтобы объявить Венесуэлу государством-спонсором терроризма, поставив ее наряду с такими странами, как Иран, КНДР, Судан и Сирия. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве.

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Издание не привело подробностей относительно того, когда может быть объявлено о соответствующем шаге, а также какие меры могут последовать за ним. Источники газеты отказались подтвердить, что решение о включении Венесуэлы в данный список уже окончательно принято, однако они пояснили, что в последние дни Госдепартамент запрашивал реакцию на данный потенциальный шаг у различных госструктур. Во внешнеполитическом ведомстве не стали комментировать указанные сведения.

Включение какой-либо страны в составляемый Госдепартаментом список спонсоров терроризма дает основание минфину принять карательные меры против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю с этой страной.

Под запрет подпадают, в частности, поставки оружия и товаров двойного назначения, любые банковские операции.
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Американская администрация уже неоднократно вводила санкции против Венесуэлы. О последнем по времени пакете рестрикций против Каракаса министерство финансов США объявило 25 сентября. Тогда в черные списки попала супруга главы государства Николаса Мадуро Силия Флорес, вице-президент, министр обороны Владимир Падрино Лопес, министр связи и информации Хорхе Родригес, а также исполнительный вице-президент Дельси Родригес.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих граждан покидать родину. По данным ООН, к июню из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

Ситуация особенно обострилась на фоне массовых волнений в конце прошлого и начале нынешнего года и выборов президента страны, которые выиграл Мадуро. У президента остается много противников — 4 августа на него было совершено покушение.

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