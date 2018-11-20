Сенаторы США сравнили кандидата России на пост главы Интерпола с лисой в курятнике

Подписи под обращением также поставили республиканец Марко Рубио и демократы Джен Шахин и Крис Кунс. По их мнению, Россия регулярно злоупотребляет Интерполом, чтобы сводить счета с политическими оппонентами, преследовать диссидентов и журналистов. Сенаторы считают, что господин Прокопчук лично участвовал в «стратегии запугивания». В случае его избрания, отмечают американские сенаторы, Россия продолжит злоупотребления и будет препятствовать реформе организации.