Сенаторы США сравнили кандидата России на пост главы Интерпола с лисой в курятнике

«Избрание новым президентом Интерпола генерал-майора А. Прокопчука сродни идее поставить лису во главе курятника», — говорится в заявлении сенаторов, опубликованном на сайте республиканца Роджера Уикера.
Подписи под обращением также поставили республиканец Марко Рубио и демократы Джен Шахин и Крис Кунс. По их мнению, Россия регулярно злоупотребляет Интерполом, чтобы сводить счета с политическими оппонентами, преследовать диссидентов и журналистов. Сенаторы считают, что господин Прокопчук лично участвовал в «стратегии запугивания». В случае его избрания, отмечают американские сенаторы, Россия продолжит злоупотребления и будет препятствовать реформе организации.
Выборы нового руководителя Интерпола назначены на 21 ноября. По информации Financial Times, россиянин считается фаворитом в борьбе за должность. Киев пригрозил приостановить членство в Интерполе, если его главой изберут россиянина.