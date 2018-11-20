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10:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Сенаторы США сравнили кандидата России на пост главы Интерпола с лисой в курятнике

Группа американских сенаторов призвала администрацию президента США Дональда Трампа и членов Генассамблеи Интерпола выступить против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на пост главы международной полиции.

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Источник: Reuters

«Избрание новым президентом Интерпола генерал-майора А. Прокопчука сродни идее поставить лису во главе курятника», — говорится в заявлении сенаторов, опубликованном на сайте республиканца Роджера Уикера.

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Подписи под обращением также поставили республиканец Марко Рубио и демократы Джен Шахин и Крис Кунс. По их мнению, Россия регулярно злоупотребляет Интерполом, чтобы сводить счета с политическими оппонентами, преследовать диссидентов и журналистов. Сенаторы считают, что господин Прокопчук лично участвовал в «стратегии запугивания». В случае его избрания, отмечают американские сенаторы, Россия продолжит злоупотребления и будет препятствовать реформе организации.

Выборы нового руководителя Интерпола назначены на 21 ноября. По информации Financial Times, россиянин считается фаворитом в борьбе за должность. Киев пригрозил приостановить членство в Интерполе, если его главой изберут россиянина.

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