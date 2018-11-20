Иванка Трамп использовала личную почту для отправки служебных писем, нарушая регламент Белого дома
В этом же Дональд Трамп обвинял Хилари Клинтон во время время предвыборной гонки в США в 2016 году.
В этом же Дональд Трамп обвинял Хилари Клинтон во время время предвыборной гонки в США в 2016 году.
Дочь и советник президента США Иванка Трамп использовала личную электронную почту для служебной переписки, тем самым нарушая правила оборота федеральных документов. Об сообщает газета The Washington Post.
По данным источников издания, в течение большей части 2017 года Иванка обсуждала вопросы, связанные с работой в Белом доме, при помощи почты, зарегистрированной на общем с ее мужем Джаредом Кушнером домене.
Напомним, во время предвыборной гонки в США в 2016 году вокруг кандидата в президенты Хилари Клинтон разразился скандал
Читайте также: