Иванка Трамп использовала личную почту для отправки служебных писем, нарушая регламент Белого дома

Источник: AP 2018

Дочь и советник президента США Иванка Трамп использовала личную электронную почту для служебной переписки, тем самым нарушая правила оборота федеральных документов. Об сообщает газета The Washington Post.

По данным источников издания, в течение большей части 2017 года Иванка обсуждала вопросы, связанные с работой в Белом доме, при помощи почты, зарегистрированной на общем с ее мужем Джаредом Кушнером домене.

Юрист-консультант Иванки Питер Мириджанян подтвердил, что она действительно в своей работе использовала личный ящик, но это происходило не систематически и только до тех пор, пока ей не сообщили о действующем регламенте. Он также отметил, что «ни разу письма, отправленные через личную почту, не содержали секретной информации» и никакая корреспонденция не была впоследствии удалена.

«Во время перехода на работу в правительство — после того, как для нее был создан официальный рабочий аккаунт, но до того момента, когда сотрудники Белого дома ее проинструктировали по поводу действующих правил, — госпожа Трамп иногда использовала свою личную учетную запись, однако преимущественно для обсуждения вопросов логистики и распорядка дня членов своей семьи».

Напомним, во время предвыборной гонки в США в 2016 году вокруг кандидата в президенты Хилари Клинтон разразился скандал из-за того, что она, еще будучи главой Госдепартамента, использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Об этом не раз высказывался Дональд Трамп. По этому факту ФБР проводило расследование, но предъявлять обвинение Клинтон не стало. Однако скандал отразился на ее рейтинге и сыграл на руку Трампу.

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