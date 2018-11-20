Bloomberg сообщил детали работы структур Пригожина в странах Африки

Два собеседника агентства утверждают, что связанные с Пригожиным структуры предлагают услуги по обеспечению безопасности, вооружению и политическому консультированию руководству африканских государств в обмен на право добычи полезных ископаемых и другие возможности.

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Как пишет агентство, деятельность Пригожина может охватывать уже десять стран, с которыми сотрудничают российские военные. Это Центральноафриканская Республика (ЦАР), Демократическая Республика Конго (ДРК), Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик и Зимбабве.

По словам одного из источников, политтехнологи Пригожина участвовали в избирательной кампании нынешнего президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы. Теперь, по данным собеседников Bloomberg, Пригожин стремится расширить свое влияние на граничащую с ЦАР Демократическую Республику Конго, богатую полезными ископаемыми. В декабре в этой стране пройдут выборы президента. Как рассказал агентству неназванный западный чиновник, в преддверии выборов действующий президент ДРК Джозеф Кабила начал переговоры с Россией о поставках оружия и предоставлении военной помощи. В посольстве ДРК в Москве Bloomberg заявили, что Россия еще не поставляла оружие в страну, а также опровергли сообщения о якобы активном участии россиян в подготовке к выборам.

Как утверждает Bloomberg, интересы Пригожина также охватывают Мадагаскар — государство с крупными залежами никеля, кобальта и урана и крупнейшего в мире производителя ванили. По данным агентства, в этой стране работают российские политические консультанты. По словам западного чиновника, ему также известно о присутствии россиян в Гвинее, которая является крупнейшим поставщиков бокситов для российского производителя алюминия UC Rusal.

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Пригожин не ответил на запросы Bloomberg о комментарии, направленные в его компанию «Конкорд кейтеринг». Официальные лица в указанных странах не стали комментировать информацию.

Ранее американская НКО Security Council Report опубликовала доклад об официальной российской миссии по военному консультированию в ЦАР. Доклад был опубликован после того, как 30 июля в ЦАР были убиты трое российских журналистов Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, снимавшие для Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского фильм о «российских наемниках» из «частной военной компании (ЧВК) Вагнера», связь с которой Пригожин отрицает. Документ стал предметом изучения группы экспертов ООН. Российская сторона предоставила ООН подробный отчет о распределении оружия между силовыми структурами и о количестве курсов обучения.

Евгений Пригожин — владелец компании «Конкорд», которой принадлежат рестораны и компания кейтерингового обслуживания «Конкорд-кейтеринг». Эта компания и ее структуры много раз кормили гостей на главных приемах в Кремле, в чем числе на инаугурации президента России. Пригожин лично обслуживал обеды и ужины Владимира Путина с мировыми лидерами в Москве и Санкт-Петербурге. Путин в марте в интервью NBC News на вопрос о Пригожине заявил, что знает «такого человека», но не стал бы считать его одним из своих друзей.

Ранее минюст США обвинил Пригожина, группу «Конкорд» и Агентство интернет-расследований, известное как «фабрика троллей», во вмешательстве в выборы президента США 2016 г. и включил их в санкционный список. Сам Пригожин выдвинутые против него обвинения отвергает. ЧВК Вагнера была включена в санкционный список согласно закону «О противодействии противникам Америки».

В ноябре Пригожин присутствовал на встрече министра обороны России Сергея Шойгу с командующим Национальной Армии Ливии Халифом Хафтаром. Как объяснили военно-дипломатические источники «РИА Новости» и ТАСС, Пригожин как ресторатор обеспечивал организацию обеда на встрече. Компании Пригожина на протяжении нескольких лет заключали контракты с Минобороны на поставку питания.