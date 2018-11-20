Хинштейн подаст в суд на Жириновского за оскорбление в программе Соловьева
Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU — Депутат Госдумы,
Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU — Депутат Госдумы,
«Получил ответ комиссии по этике на мою жалобу на Жириновского. Это даже не отписка, а троллинг
Ранее Хинштейн направил в комиссию Госдумы по контролю за доходами депутатов, депутатской этике и мандатным вопросам жалобу на лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с оскорблениями в свой адрес в ходе телепередачи Владимира Соловьева. В жалобе депутата отмечается, что Жириновский допустил в его адрес антисемитские высказывания.
Комиссия дала Хинштейну ответ, что «неправомочна давать
Читайте также: