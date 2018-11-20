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11:10 (мск), источник: Интерфакс

Хинштейн подаст в суд на Жириновского за оскорбление в программе Соловьева

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU — Депутат Госдумы, экс-советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что подает на лидера ЛДПР Владимира Жириновского в суд за оскорбления в свой адрес на одной из телепередач.

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Источник: РИА "Новости"

«Получил ответ комиссии по этике на мою жалобу на Жириновского. Это даже не отписка, а троллинг какой-то. Поскольку коллеги не оставили мне другого выбора, буду подавать на Жириновского в суд», — написал Хинштейн в своем твиттере.

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Ранее Хинштейн направил в комиссию Госдумы по контролю за доходами депутатов, депутатской этике и мандатным вопросам жалобу на лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с оскорблениями в свой адрес в ходе телепередачи Владимира Соловьева. В жалобе депутата отмечается, что Жириновский допустил в его адрес антисемитские высказывания.

Комиссия дала Хинштейну ответ, что «неправомочна давать какую-либо оценку, так как данный вопрос относится к компетенции правоохранительных органов». Также в ответе комиссии сделано общее заявление о том, что депутаты не должны допускать грубые и оскорбительные высказывания, наносящие ущерб чести и достоинству, без конкретного упоминания лидера ЛДПР.

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