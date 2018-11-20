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11:26 (мск), источник: Ведомости

Суд в США заблокировал указ Трампа о нелегальных мигрантах

Окружной суд Сан-Франциско наложил временный запрет на приказ президента США Дональда Трампа о запрете предоставления убежища нелегальным мигрантам, передает Reuters.

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Источник: Reuters

В ноябре Трамп подписал документ, ограничивающий предоставление убежища мигрантам, которые нелегально пересекли границу США с Мексикой. «Я временно приостанавливаю въезд для определенного типа иностранных граждан, чтобы справиться с проблемой огромного количества мигрантов, незаконно или без необходимых документов прибывающих в нашу страну через территорию Мексики», — указывал Трамп.

В то же время эти ограничения сохраняли за нелегальными мигрантами право «запрашивать другие формы защиты от преследования и пыток». Ограничительные меры не распространяются на детей мигрантов, которые попали в США без сопровождения родителей.

Трамп принял решение об ограничениях в отношении нелегальных мигрантов после того как к границе США из Центральной Америки направился караван из нескольких тысяч человек, желающих получить убежище.

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