Суд в США заблокировал указ Трампа о нелегальных мигрантах

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В ноябре Трамп подписал документ, ограничивающий предоставление убежища мигрантам, которые нелегально пересекли границу США с Мексикой. «Я временно приостанавливаю въезд для определенного типа иностранных граждан, чтобы справиться с проблемой огромного количества мигрантов, незаконно или без необходимых документов прибывающих в нашу страну через территорию Мексики», — указывал Трамп.

В то же время эти ограничения сохраняли за нелегальными мигрантами право «запрашивать другие формы защиты от преследования и пыток». Ограничительные меры не распространяются на детей мигрантов, которые попали в США без сопровождения родителей.