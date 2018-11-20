Пенсионеров призывают остаться в полиции

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Высшие чины МВД смогут работать на своих постах дольше по крайней мере на пять лет. МВД разработало законопроект, увеличивающий верхнюю границу выхода на пенсию для части своих сотрудников. Инициатива ведомства может стать началом пенсионной реформы в силовых структурах по схеме госслужбы, но пока речь идет только о старших офицерах МВД — и не идет о ключевой для системы госпенсий в МВД цифре выслуги лет.

В МВД предложили увеличить предельный возраст службы для высших офицеров. Ведомство опубликовало соответствующий законопроект на портале regulation.gov.ru.

Так, МВД предлагает повысить предельный возраст пребывания на службе для майоров и подполковников с 50 до 55 лет, для полковников — до 60 лет, а для всех генералов — до 65 лет. Кроме того, законопроект разрешает в течение пяти лет после достижения предельного возраста заключать с сотрудниками с положительной последней аттестацией новые контракты не только на один год, но и на более длительный срок в пределах пяти лет. Как следует из пояснительной записки к документу, рост предельного возраста связан с необходимостью обеспечить комплектование должностей в МВД и сохранить кадровый потенциал ведомства. Сейчас штатной численности МВД не хватает около 6% сотрудников (около 48 тыс. человек).

Авторы законопроекта отдельно поясняют, что их инициатива не имеет отношения к выслуге лет для пенсионных выплат.

(право на госпенсии в МВД по выслуге лет дает 20-летний стаж). Однако в качестве примера они приводят повышение верхнего предела срока службы чиновников с 60 до 65 лет, которое произошло в 2016 году и стало первым шагом к реформированию пенсионного возраста для большинства россиян. Напомним, с 1 января 2019 года пенсионный возраст в РФ вырастет на пять лет — с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Сотрудники других силовых ведомств, так же как и ряд других категорий, не попадают под действие этой реформы. Такое решение было логичным с точки зрения бюджетной политики — одной из причин повышения пенсионного возраста был растущий трансферт из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда, необходимый для поддержания прежнего размера пенсий при увеличении числа пенсионеров. Пенсии силовиков, напротив, финансируются не из бюджета Пенсионного фонда, как выплаты большинству работающих, а из собственного бюджета МВД. Однако отказ правительства повысить пенсионный возраст этой категории одновременно с остальными из солидарности критиковался как экспертами, так и представителями бизнеса и профсоюзов.

Впрочем, как показывает исследование, выполненное экспертами Института социальной политики Норвегии, сравнившими данные о 134 странах, в государствах с более жесткими политическими режимами пенсионные системы в большинстве случаев не универсальны и имеют группы привилегированных получателей пенсий. Можно предположить, что нынешнее положение выходящих на пенсию сотрудников МВД является скорее нормой, а вот в случае роста пенсионного возраста и для них — станет исключением из правил.