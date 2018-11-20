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13:36 (мск), источник: Интерфакс

Песков заявил, что в России де-юре нет частных военных компаний

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к Минобороны РФ вопрос, связанный с обращением некоторых ветеранских организаций в Международный уголовный суд по вопросу деятельности частных военных компаний (ЧВК).

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Источник: РИА "Новости"

«Наверное, все-таки этот вопрос больше относится к компетенции Минобороны, потому что, согласитесь, де-юре у нас нет таких юридических лиц, как частная военная компания в соответствии с нашим законодательством», — сказал Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщение о том, что бойцы российских ЧВК и некоторые ветеранские организации обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК.

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Песков подчеркнул, что этот вопрос находится «больше в компетенции правоохранительных органов или министерства обороны».

Отвечая на уточняющий вопрос, рассматривается ли эта ситуация в Кремле, Песков сказал: «Нет. Такой темы на повестке дня нет».

Как сообщила ранее радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на главу комитета Общероссийского офицерского собрания Евгения Шабаева, в Международный уголовный суд в Гааге подан иск на организаторов частных военных компаний.

Целью иска является возбуждение проверок по факту «насильственного удержания лиц и применения их в военных действиях». По словам Шабаева, службу в ЧВК за рубежом проходят тысячи россиян. Потери бойцов ЧВК по данным ветеранских организаций исчисляются сотнями — это участники конфликтов в Донбассе, Сирии, Ливии, Центральноафриканской республике и ряде других стран.

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