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18:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Дональд Трамп готовится отозвать войска от границы с Мексикой

Операция «Настоящий патриот» тихо сворачивается.

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Источник: Reuters

Почти шесть тыс. американских военных, отправленных на границу с Мексикой две недели назад, для того чтобы не пропустить на территорию США караван мигрантов, уже в ближайшие дни начнут возвращаться домой. Об этом заявил в интервью изданию Politico генерал-лейтенант Джеффри Бьюкенен. Сворачивание громко заявленной операции «Настоящий патриот» утвердило ее критиков в мнении, что она была лишь политическим трюком в преддверии промежуточных выборов.

Как сообщил в интервью изданию Politico командующий сухопутными войсками командования ВС США в зоне Северной Америки генерал-лейтенант Джеффри Бьюкенен, отправленные две недели назад к границе с Мексикой 5,8 тыс. военных начнут постепенно возвращаться обратно. Первые военные начнут покидать приграничные районы, куда они были переброшены в рамках объявленной Дональдом Трампом операции «Настоящий патриот», уже на этой неделе.

Генерал-лейтенант Бьюкенен, отвечающий за переброску американских военных к границе и размещение их там, добавил, что это временная операция и все военные вернутся домой уже к Рождеству.

«Конечная дата, которую мы рассматриваем на данный момент, это 15 декабря. И пока ничто не дает оснований полагать, что будут задержки», — заявил он. Находящиеся сейчас у границы военные из инженерных частей занимаются возведением заграждений и укреплением пунктов таможенного и пограничного контроля. «Как только мы закончим строительство, нам не нужно будет держать на границе всех этих инженеров. И я планирую их сразу передислоцировать. Я не хочу держать этих ребят там только ради того, чтобы они там были», — пояснил генерал.

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Комментируя эту ситуацию изданию HuffPost, пресс-секретарь Белого дома Лора Сил отметила, что у нее на данный момент нет информации о передислокации, но, по ее словам, военные «достигли значительного прогресса в устранении брешей и укреплении пропускных пунктов» на границе.

Между тем тихое сворачивание громко разрекламированной президентом США операции «Настоящий патриот» вызвало новую волну критики со стороны американских экспертов и военных специалистов, которые назвали всю эту ситуацию с переброской и возвращением военных политической авантюрой и рекламным трюком, цель которого была лишь привлечь голоса на промежуточных выборах. В частности, как отметили в статье, опубликованной The New York Times, три видных американских эксперта, «президент использует американские вооруженные силы не против реальной угрозы, а как игрушечных солдатиков — для управления результатами промежуточных выборов, и это беспрецедентный случай».

«Это размещение военных — трюк, и весьма опасный», считают эксперты, который «должен был бы заставить министра обороны Джеймса Мэттиса задуматься об отставке, чтобы не допустить столь вопиющей политизации американской армии».

Алена Миклашевская

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