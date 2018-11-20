Дональд Трамп готовится отозвать войска от границы с Мексикой
Операция «Настоящий патриот» тихо сворачивается.
Операция «Настоящий патриот» тихо сворачивается.
Почти шесть тыс. американских военных, отправленных на границу с Мексикой две недели назад, для того чтобы не пропустить на территорию США караван мигрантов, уже в ближайшие дни начнут возвращаться домой. Об этом заявил в интервью изданию Politico
Как сообщил в интервью изданию Politico командующий сухопутными войсками командования ВС США в зоне Северной Америки
«Конечная дата, которую мы рассматриваем на данный момент, это 15 декабря. И пока ничто не дает оснований полагать, что будут задержки», — заявил он. Находящиеся сейчас у границы военные из инженерных частей занимаются возведением заграждений и укреплением пунктов таможенного и пограничного контроля. «Как только мы закончим строительство, нам не нужно будет держать на границе всех этих инженеров. И я планирую их сразу передислоцировать. Я не хочу держать этих ребят там только ради того, чтобы они там были», — пояснил генерал.
Комментируя эту ситуацию изданию HuffPost,
Между тем тихое сворачивание громко разрекламированной президентом США операции «Настоящий патриот» вызвало новую волну критики со стороны американских экспертов и военных специалистов, которые назвали всю эту ситуацию с переброской и возвращением военных политической авантюрой и рекламным трюком, цель которого была лишь привлечь голоса на промежуточных выборах. В частности, как отметили в статье, опубликованной The New York Times, три видных американских эксперта, «президент использует американские вооруженные силы не против реальной угрозы, а как игрушечных солдатиков — для управления результатами промежуточных выборов, и это беспрецедентный случай».
Алена Миклашевская