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17:34 (мск), источник: РИА Новости

МВД предложило вернуть в России бессрочный вид на жительство

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. МВД России предлагает вернуть бессрочный вид на жительство для иностранных граждан, законопроект планируется внести в правительство уже в ноябре, сообщила временно исполняющая обязанности начальника главного управления по вопросам миграции министерства Валентина Казакова.

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Источник: РИА Новости

«Меняется срок действия вида на жительство. Поступало большое количество обращений, когда люди забывали продлевать вид на жительство, пять лет истекали. Иностранный гражданин, который постоянно уже проживает на территории РФ, получает пенсию, пособия, может избираться и быть избранным, отбрасывается на ситуацию вновь прибывшего иностранного гражданина», — пояснила Казакова во время выступления на заседании комитета Госдумы по делам СНГ.

По ее словам, законопроект предусматривает возвращение бессрочного срока действия вида на жительство, существовавшего до 2002 года. Проект предлагается внести в правительство до конца месяца.

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Вид на жительство — документ, который выдают иностранному гражданину в подтверждение его права постоянно проживать в России, а также свободно выезжать и въезжать в страну. Вид на жительство выдают на пять лет, а высококвалифицированному специалисту и членам его семьи оформляют на срок действия разрешения на работу специалиста. Вид на жительство иностранцу, признанному носителем русского языка, оформляется на три года.

Вид на жительство иностранцу, признанному в России беженцем или получившему временное убежище и ставшему участником государственной программы, а также членам его семьи оформляется на срок действия свидетельства участника госпрограммы.

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