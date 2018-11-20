Путин пообещал армии масштабные изменения

Источник: РИА "Новости"

«К 2021 году доля современного оружия и техники в армии и на флоте должна составить не менее 70 процентов», — сказал глава государства в ходе совещания по военной тематике в Сочи.

Путин отметил, что такое масштабное переоснащение войск позволит решать весь комплекс задач, стоящих перед армией.

25 октября президент поручил поднять уровень боевой и оперативной подготовки российских войск. Верховный главнокомандующий призвал военных «в полной мере учитывать опыт военных операций в Сирии».

В ноябре прошлого года Путин анонсировал увеличение объемов производства военной продукции. Он отметил, что к этому должны подготовиться все крупные частные и государственные предприятия. По его словам, способность экономики быстро наращивать выпуск оборонной продукции в нужное время является одним из важнейших условий обеспечения безопасности государства.