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17:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин пообещал армии масштабные изменения

Масштабное переоснащение Вооруженных сил позволит сохранить стратегический паритет и защитит Россию от внешних угроз, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 20 ноября.

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Источник: РИА "Новости"

«К 2021 году доля современного оружия и техники в армии и на флоте должна составить не менее 70 процентов», — сказал глава государства в ходе совещания по военной тематике в Сочи.

Путин отметил, что такое масштабное переоснащение войск позволит решать весь комплекс задач, стоящих перед армией.

25 октября президент поручил поднять уровень боевой и оперативной подготовки российских войск. Верховный главнокомандующий призвал военных «в полной мере учитывать опыт военных операций в Сирии».

В ноябре прошлого года Путин анонсировал увеличение объемов производства военной продукции. Он отметил, что к этому должны подготовиться все крупные частные и государственные предприятия. По его словам, способность экономики быстро наращивать выпуск оборонной продукции в нужное время является одним из важнейших условий обеспечения безопасности государства.

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