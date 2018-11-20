ЕС вступился за украинские суда
Чем грозит России позиция Европы по Азовскому морю.
Чем грозит России позиция Европы по Азовскому морю.
Евросоюз пригрозил России «конкретными мерами»
В свете этого ЕС требует от Москвы прекратить чрезмерные инспекции, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини: «Мы четко даем понять российской стороне, что ожидаем изменения ситуации в Азовском море, а также изучаем возможные меры, которые могут быть приняты. В частности, комиссия занимается ими, чтобы поддержать регионы Украины, на которые влияет данная ситуация. Позже будет сделано официальное заявление по этому поводу».
Обострение конфликта в Азовском море между Россией и Украиной действительно может затронуть интересы европейских компаний, но пока ситуацию нельзя назвать критической, пояснил главный редактор
Статус Азовского моря был урегулирован двусторонним соглашением между Россией и Украиной. В международном праве возникает казус, кто вообще может вмешиваться в эту ситуацию, кроме самих России и Украины. Здесь больше раздувается политический скандал, чем в реальности драматическое снижение числа рейсов судов.
Ситуация в Азовском море обострилась в марте, когда украинские пограничники задержали российский сейнер «Норд» вместе с экипажем. Москва назвала действия Киева морским терроризмом и усилила пограничные досмотры в своей части акватории. В ответ Украина обвинила Россию в проведении жестких задержаний и осмотров судов. Киев обещал создать
Снизить напряжение в Азовском море ЕС не может. Для этого нужна единая позиция всех
В конце октября Брюссель пригрозил России новыми санкциями в случае обострения конфликта с Украиной в Азовском море.
Сергей Соболев.
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