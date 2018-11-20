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18:08 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

ЕС вступился за украинские суда

Чем грозит России позиция Европы по Азовскому морю.

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Источник: Павел Семчук / Коммерсантъ

Евросоюз пригрозил России «конкретными мерами» из-за ситуации в Азовском море. Брюссель считает, что конфликт между Москвой и Киевом влияет не только на украинскую экономику, но и на суда под флагами европейских стран.

В свете этого ЕС требует от Москвы прекратить чрезмерные инспекции, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини: «Мы четко даем понять российской стороне, что ожидаем изменения ситуации в Азовском море, а также изучаем возможные меры, которые могут быть приняты. В частности, комиссия занимается ими, чтобы поддержать регионы Украины, на которые влияет данная ситуация. Позже будет сделано официальное заявление по этому поводу».

Обострение конфликта в Азовском море между Россией и Украиной действительно может затронуть интересы европейских компаний, но пока ситуацию нельзя назвать критической, пояснил главный редактор информационно-аналитического агентства «ПортНьюс» Виталий Чернов: «Интересы Европы фактически, это если не говорить только о флагах, юрисдикционной принадлежности судов, обороты торговли будут затронуты, потому что суда, которые идут в порты Украины или из них, в том числе перевозят грузы в интересах европейских компаний».

Статус Азовского моря был урегулирован двусторонним соглашением между Россией и Украиной. В международном праве возникает казус, кто вообще может вмешиваться в эту ситуацию, кроме самих России и Украины. Здесь больше раздувается политический скандал, чем в реальности драматическое снижение числа рейсов судов.
Виталий Чернов
редактор информационно-аналитического агентства «ПортНьюс»

Ситуация в Азовском море обострилась в марте, когда украинские пограничники задержали российский сейнер «Норд» вместе с экипажем. Москва назвала действия Киева морским терроризмом и усилила пограничные досмотры в своей части акватории. В ответ Украина обвинила Россию в проведении жестких задержаний и осмотров судов. Киев обещал создать военно-морскую базу в этом регионе и перебросил туда два бронекатера, морской буксир и поисково-спасательное судно.

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Снизить напряжение в Азовском море ЕС не может. Для этого нужна единая позиция всех стран-участников союза, считает замруководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин: «В последнее время создавалось впечатление, что есть отдельно Франция, Германия, Италия, у каждой из стран своя политика. Поэтому, реальных возможностей того, что в едином порыве Европейский союз введет мощные военные корабли в Азовское море, наведет там порядок, нет и в ближайшее время не будет. Для такого рода решительных действий у Евросоюза нет единой политической воли. Если говорить о санкциях, то, учитывая позицию Италии и значительной части деловых кругов Германии, мне достаточно трудно себе представить их ужесточение, а не снятие. Мне кажется, не тот момент».

В конце октября Брюссель пригрозил России новыми санкциями в случае обострения конфликта с Украиной в Азовском море.

Сергей Соболев.

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