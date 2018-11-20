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19:48 (мск), источник: РИА Новости

США ввели санкции против двух российских компаний

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. США ввели санкции против двух российских компаний по подозрению в поставках иранской нефти в Сирию, сообщило американское министерство финансов.

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Источник: AP 2018

Под ограничения попали ФГУП «Промсырьеимпорт» и ООО «КГК» (английское название Global Vision Group).

Кроме того, в список внесли иранскую компанию Tadbir Kish и шесть физических лиц. Среди них Андрей Догаев, замдиректора «Промсырьеимпорта».

В качестве организатора поставок иранской нефти в Сирию называют сирийского гражданина Мохаммеда Амер аш-Швики и его компанию Global Vision Group, расположенную в России.

Высокопоставленный представитель администрации США отметил, что благодаря «ирано-российской сети» сирийское правительство получает миллионы баррелей нефти из Ирана, а тот — сотни миллионов долларов из Сирии на финансирование Корпуса стражей иранской революции (КСИР), а также на группировок ХАМАС и «Хезболлах».

По его данным, нефть скрытно доставляют в Сирию на судах, которые выключают систему GPS, чтобы избежать огласки поставок.

Санкции за поставку нефти

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В мае президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
Часть ограничений против Ирана вступили в силу 7 августа. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября.

При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

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