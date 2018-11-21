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09:01 (мск), источник: m24.ru

ФНС не будет штрафовать самозанятых за неуплату налога в 2019 году

Федеральная налоговая служба в течение года не планирует штрафовать самозанятых за неуплату налога в связи с внедрением нового налогового режимадля этой категории граждан. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с Владимиром Путиным.

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Источник: Reuters

«Хотим воздержаться от штрафов для того, чтобы посмотреть за год, как эта ситуация будет использоваться самозанятыми», — отметил Мишустин в разговоре с президентом. Он пообещал доложить главе государства «обо всех нюансах, которые будут обнаружены», передает РИА Новости.

Владимир Путин одобрил это предложение. Мишустин особо подчеркнул, что новый режим не увеличит налоговую нагрузку, а станет одной из возможностей для самозанятых налогоплательщиков.

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15 ноября депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении пакет законов о налоговом эксперименте для самозанятых. Режим «налог на профессиональный доход» предполагает сокращение налоговой нагрузки на добросовестных самозанятых граждан с 13% до 4%. Если услуги оказываются не физическим лицам, а юридическим, ставка налога составит 6%.

Эксперимент будет проводиться в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. В нем могут принять участие самозанятые россияне, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц или 2,4 миллиона рублей в год.

Глава ФНС рассказал Путину о поступлениях в бюджет и налоге для самозанятых
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02:27 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы«В России появится новый налог»
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