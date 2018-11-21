ФНС не будет штрафовать самозанятых за неуплату налога в 2019 году

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«Хотим воздержаться от штрафов для того, чтобы посмотреть за год, как эта ситуация будет использоваться самозанятыми», — отметил Мишустин в разговоре с президентом. Он пообещал доложить главе государства «обо всех нюансах, которые будут обнаружены», передает РИА Новости.

Владимир Путин одобрил это предложение. Мишустин особо подчеркнул, что новый режим не увеличит налоговую нагрузку, а станет одной из возможностей для самозанятых налогоплательщиков.

15 ноября депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении пакет законов о налоговом эксперименте для самозанятых. Режим «налог на профессиональный доход» предполагает сокращение налоговой нагрузки на добросовестных самозанятых граждан с 13% до 4%. Если услуги оказываются не физическим лицам, а юридическим, ставка налога составит 6%.