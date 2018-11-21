ФНС не будет штрафовать самозанятых за неуплату налога в 2019 году

«Хотим воздержаться от штрафов для того, чтобы посмотреть за год, как эта ситуация будет использоваться самозанятыми», — отметил Мишустин в разговоре с президентом. Он пообещал доложить главе государства «обо всех нюансах, которые будут обнаружены», передает РИА Новости.
Владимир Путин одобрил это предложение. Мишустин особо подчеркнул, что новый режим не увеличит налоговую нагрузку, а станет одной из возможностей для самозанятых налогоплательщиков.
15 ноября депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении пакет законов о налоговом эксперименте для самозанятых. Режим «налог на профессиональный доход» предполагает сокращение налоговой нагрузки на добросовестных самозанятых граждан с 13% до 4%. Если услуги оказываются не физическим лицам, а юридическим, ставка налога составит 6%.
Эксперимент будет проводиться в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. В нем могут принять участие самозанятые россияне, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц или 2,4 миллиона рублей в год.