Санкции ждут детей
С какими проблемами столкнутся наследники граждан РФ, попавших в американские списки.
С какими проблемами столкнутся наследники граждан РФ, попавших в американские списки.
Наследники фигурантов санкционного списка США «неизбежно столкнутся с трудностями перехода» к ним прав на американские активы и имущество своих родителей, говорится в докладе Pen & Paper. Для распоряжения заблокированным имуществом потребуется добиться исключения умершего лица из списка. Эта процедура может растянуться на годы, отмечается в исследовании.
Детей российских политиков и бизнесменов, в отношении которых были введены санкции США, «неминуемо ждут трудности в реализации своих прав» при наследовании американских активов родителей, говорится в аналитическом докладе адвоката Pen & Paper, эксперта по санкционному праву Антона Именнова. «Вопрос о наследовании санкций, а также имущества подсанкционных лиц до этого не был исследован, — пояснил он “Ъ”.— Ко многим еще не пришло осознание, что санкции могут отразиться не только на бизнесе или деловых партнерах конкретного лица, но также на их личном имуществе и на их наследниках». Как посчитали в Pen & Paper, дети есть по меньшей мере у 77 фигурантов американского списка (всего под санкциями США находятся почти 700 российских граждан и компаний).
Так, например, «Олег Дерипаска испытал на себе действие санкционного режима применительно к своей квартире на Манхэттене»: власти США заморозили его активы, и он, в частности, не может распоряжаться особняками в
Санкционные акты «не содержат порядка разблокирования замороженного на территории США имущества лиц, попавших в санкционный список», но все же «такая возможность имеется», отмечают эксперты. На официальном сайте Казначейства «приводятся некоторые примеры ситуаций, которые могут послужить основанием для исключения из санкционного списка: “Положительное изменение в поведении включенного в список лица, смерть такого лица, основание для включения в список лица более не существует, включение в список основано на ошибочной информации”». То есть смерть «не должна, но может» стать основанием для принятия Управлением по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control; OFAC) решения об исключении лица из списка, указывается в исследовании. Для этого наследникам потребуется подать в OFAC заявление, где «после проведения проверки» предоставят письменное решение.
Оспаривание попадания в
Еще один вариант передать наследство для фигуранта
Первый санкционный список в отношении физических лиц Вашингтон принял в марте 2014 года спустя пару дней после присоединения Крыма. Права на въезд в США лишились 11 человек, включая помощника президента РФ Владислава Суркова, спикера Совета федерации Валентину Матвиенко и
Среди них —
Если дети россиян, включенных в SDN, попытаются распорядиться американским имуществом, то «нарушат американский санкционный режим», говорит адвокат Артем Жаворонков. Наследнику также могут грозить штраф «до $1 млн за каждое нарушение и персональное включение в санкционный список», отмечает он. Партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич говорит, что главной проблемой наследников является разморозка активов, «поскольку для нее потребуется время на выяснение всех обстоятельств — как минимум определение того, не будет ли это имущество вновь принадлежать лицу из SDN».
Наталья Корченкова, Андрей Райский, Галина Дудина