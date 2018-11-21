Санкции ждут детей

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Наследники фигурантов санкционного списка США «неизбежно столкнутся с трудностями перехода» к ним прав на американские активы и имущество своих родителей, говорится в докладе Pen & Paper. Для распоряжения заблокированным имуществом потребуется добиться исключения умершего лица из списка. Эта процедура может растянуться на годы, отмечается в исследовании.

Детей российских политиков и бизнесменов, в отношении которых были введены санкции США, «неминуемо ждут трудности в реализации своих прав» при наследовании американских активов родителей, говорится в аналитическом докладе адвоката Pen & Paper, эксперта по санкционному праву Антона Именнова. «Вопрос о наследовании санкций, а также имущества подсанкционных лиц до этого не был исследован, — пояснил он “Ъ”.— Ко многим еще не пришло осознание, что санкции могут отразиться не только на бизнесе или деловых партнерах конкретного лица, но также на их личном имуществе и на их наследниках». Как посчитали в Pen & Paper, дети есть по меньшей мере у 77 фигурантов американского списка (всего под санкциями США находятся почти 700 российских граждан и компаний).

В санкционном списке (SDN-list; Specially Designated Nationals) нет родственников его фигурантов, говорится в докладе, но «распространение действия санкционного режима в отношении семьи и близких подсанкционных лиц может быть выгодным для США», особенно «когда у попавших под санкции лиц заморожены активы на территории Америки».

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Так, например, «Олег Дерипаска испытал на себе действие санкционного режима применительно к своей квартире на Манхэттене»: власти США заморозили его активы, и он, в частности, не может распоряжаться особняками в Нью-Йорке и Вашингтоне, писала в октябре газета New York Post. Из указов президента США и актов американского Казначейства следует, что в отношении фигурантов санкционного списка «все имущество и права на имущество, расположенное на территории США, блокируются и не могут быть переданы, оплачены, вывезены, изъяты или иным образом оформлены». При наследовании такого имущества без его «“очищения” от установленных санкционными актами ограничений любые, в том числе и регистрационные, действия в отношении такого имущества будут невозможны», говорится в докладе.



Санкционные акты «не содержат порядка разблокирования замороженного на территории США имущества лиц, попавших в санкционный список», но все же «такая возможность имеется», отмечают эксперты. На официальном сайте Казначейства «приводятся некоторые примеры ситуаций, которые могут послужить основанием для исключения из санкционного списка: “Положительное изменение в поведении включенного в список лица, смерть такого лица, основание для включения в список лица более не существует, включение в список основано на ошибочной информации”». То есть смерть «не должна, но может» стать основанием для принятия Управлением по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control; OFAC) решения об исключении лица из списка, указывается в исследовании. Для этого наследникам потребуется подать в OFAC заявление, где «после проведения проверки» предоставят письменное решение.

Однако «на практике процедура исключения из списка занимает очень много времени», говорится в докладе: «К примеру, Шамиль Басаев (чеченский террорист.— “Ъ”) находился в санкционном списке в течение пяти лет после смерти. А кубинцы, включенные в список еще в 80-х годах прошлого века и давным-давно умершие, были исключены OFAC только в 2015 году».

Оспаривание попадания в SDN-list в судебном порядке «является еще более сложным и дорогостоящим процессом», полагает Антон Именнов.

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Еще один вариант передать наследство для фигуранта SDN-list — завещание в отношении иностранного имущества. В случае проживания на территории РФ у подсанкционного лица есть возможность его составить, однако «не исключен вариант, что такая сделка не будет признана властями США в связи с тем, что любые сделки в отношении заблокированного имущества запрещены». «Лицам, в отношении которых с большой степенью вероятности могут быть введены санкции, необходимо незамедлительно принять меры по передаче пока еще свободного зарубежного имущества на своих близких или доверенных лиц», — резюмирует Антон Именнов.



Первый санкционный список в отношении физических лиц Вашингтон принял в марте 2014 года спустя пару дней после присоединения Крыма. Права на въезд в США лишились 11 человек, включая помощника президента РФ Владислава Суркова, спикера Совета федерации Валентину Матвиенко и вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Сообщалось, что их имущество и счета в США, «если таковые имеются», подлежали заморозке.

С тех пор число физлиц в санкционном списке выросло почти до 200 человек.