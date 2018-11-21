Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
История временно бездомных животных в одном видео
Россия «случайно» засветила истребитель шестого поколения
Причины и последствия случайного секса: научный взгляд
Путин дал Матвиенко новую должность
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
Россия вносит реальный вклад в энергобезопасность Европы Путин вместе с Эрдоганом примет участие в мероприятиях по поводу строительства «Турецкого потока»
В Брестской крепости найден тайник
СМИ: Путин красиво охладил пыл Японии по Курилам
Скорость ходьбы указывает на продолжительность жизни
Три болезни, которые выдают за «вегетососудистую дистонию»
Лолита отменила концерты из-за экстренной госпитализации
Мать внесла ясность в странный развод Порошиной
Почему напротив входа ни в коем случае нельзя вешать зеркало
Важное открытие ученых об употреблении чая и кофе
27-летнюю бойца UFC избил мужчина, повредив лицо - СМИ
"Убитые" 100 кв м: что оставил в наследство Осин
Как сделать дизайнерский ремонт с маленьким бюджетом
Как хранят вещи скандинавы (фото)
Фоторепортажи
14Животные, попавшие в лесные пожары Калифорнии
22Северокорейская угроза
04:16 (мск), источник: Известия

Турция назвала приобретение С-400 «решенным делом»

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал приобретение российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» «решенным делом», которое нельзя отменить.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Текущая сделка — дело решенное. Я не могу ее отменить», — заявил Чавушоглу Reuters после встречи с госсекретарем США Майклом Помпео. Министр также добавил, что страна продолжит приобретать вооружения у союзников.

Анкара и Москва заключили контракт на поставки С-400 в 2017 году. Вашингтон неоднократно выступал против соглашения и угрожал Турции прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35.

В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обратиться в Международный арбитражный суд. 15 ноября стало известно, что не менее 13 стран выразили желание приобрести С-400.

Комплексы С-400 предназначены для поражения всех современных средств воздушно-космического нападения, в том числе самолетов различных типов, баллистических ракет, гиперзвуковых целей, а также постановщиков помех.

«Москва и мир»: Учения НАТО и поставки С-400 в Турцию
Во время загрузки произошла ошибка.
26 октября© Ньюстюб
 Почему налоги растут вдвое быстрее зарплат
Нелестная сотня: как живется героям майдана пять лет спустя
Сборная России не смогла пробиться в высший дивизион Лиги наций
Кошка уничтожила многомиллионный особняк телеведущего
Педиатр работал хирургом по купленному диплому
Путин предложил узнавать за границей реальную стоимость товаров
Пока Кокорин болеет: Мамаев нашел в СИЗО нового друга
Ученые нашли новый признак того, что человек лжет
Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян
Спорт
Россия проиграла Швеции и осталась в дивизионе B Лиги наций Команда Черчесова без шансов уступила в Стокгольме
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
В России намечается еще одна проблема с бензином На фоне ситуации с ценами на нефтепродукты в Минпромторге опасаются, что качество топлива на независимых АЗС может ухудшиться
Кино
Шестилетняя победительница «Лучше всех!» покорила новое шоу Ева Смирнова стала самой юной участницей новой юмористической передачи «Мастер смеха»
Недвижимость
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Какие тайны хранит Центральный телеграф (фото)
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
Пять самых известных долгостроев
Популярные темы на «Детях»
Детский сад 148
подстава родителям - болтательная 142
Выйдешь погулять со своим дитем... У меня ноябрь что ли-настроение революционное))) 128
Голодание 127
Леди
В моду вернулись логотипы: как их носить и кому они нужны Почему название бренда во всю грудь уже не в тренде, и с чем сочетать вещи с логотипами.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь