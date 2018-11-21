Турция назвала приобретение С-400 «решенным делом»

Источник: РИА "Новости"

«Текущая сделка — дело решенное. Я не могу ее отменить», — заявил Чавушоглу Reuters после встречи с госсекретарем США Майклом Помпео. Министр также добавил, что страна продолжит приобретать вооружения у союзников.

Анкара и Москва заключили контракт на поставки С-400 в 2017 году. Вашингтон неоднократно выступал против соглашения и угрожал Турции прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35.

В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обратиться в Международный арбитражный суд. 15 ноября стало известно, что не менее 13 стран выразили желание приобрести С-400.