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15:30 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Японцы вступили в территориальный спор сами с собой

Часть населения готова на уступки, а верхушка правящей партии — нет.

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Смягчение позиции премьера Японии Синдзо Абэ по поводу Курильских островов грозит вызвать раскол в элитах и обществе. Граждане Японии продемонстрировали свою поддержку предложению господина Абэ решить территориальный вопрос с Россией поэтапно, на основе декларации 1956 года. Это следует из опросов, проведенных газетами Asahi Shimbun, Sankei Shimbun и телеканалом Fuji. Против выступил генсек правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи, назвав изменение позиции страны «недопустимым». Активисты на Сахалине тем временем начали сбор подписей против любых форм территориальных уступок Японии.

64,9% участников опроса, проведенного газетой Sankei Shimbun и телеканалом Fuji, поддержали ускорение переговоров с Россией на основе советско-японской декларации 1956 года. Она подразумевает подписание мирного договора и передачу Россией Японии острова Шикотан и гряды Хабомаи. При этом 35,9% опрошенных полагают, что страна вполне может удовлетвориться этими двумя территориями и закрыть территориальный вопрос с Россией. 61,6% полагают, что стоит все же добиваться возвращения всех четырех островов. Немного другие результаты показывает опрос Asahi Shimbun. Согласно ему, удовлетвориться лишь двумя островами согласны 11% японцев, а 51% полагает вполне разумным получить два из них, после чего продолжить переговоры еще по двум. 25% не готовы согласиться ни на что иное, кроме как возврат всех четырех островов сразу.

Напомним, главы России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ объявили об ускорении переговоров «на основе декларации 1956 года» 14 ноября в ходе встречи в Сингапуре. Японский премьер позже уточнил, что это не означает отказа Токио от требования всех четырех островов, но что он конкретно имел в виду, не пояснил. Речь, скорее всего, идет о варианте, получившем название «два плюс альфа», — он вошел в оборот при премьере Йосиро Мори, который вел переговоры с РФ в 2001 году. Этот вариант подразумевает подписание мирного договора, увязанное с передачей двух островов Японии, с последующим обсуждением судьбы двух других островов уже в новых условиях. Владимир Путин 16 ноября заметил, что никакой «автоматической передачи» островов ждать не нужно, как бы ни развивались переговоры. Он обратил внимание на то, что в документе 1956 года нет указания ни на сроки передачи, ни на ее форму, ни на то, под чьим суверенитетом остается территория.

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Несмотря на то что ускорение переговоров на основе декларации 1956 года по обоим опросам поддержало более половины японцев, против выступил генеральный секретарь правящей ЛДП (ее членом является и господин Абэ) Тосихиро Никаи. «Недопустимо, чтобы устоявшаяся позиция Японии столь резко менялась, — заявил он, — и я не думаю, что сейчас происходит такое изменение». Господин Никаи указал, что «для проведения столь серьезных изменений необходимо заручиться пониманием парламента и всего японского народа», намекнув на необходимость проведения референдума.

Сам господин Абэ пока никаких новых комментариев не делал и позицию свою не прояснял. Успешное завершение переговоров с РФ в его интересах, ведь последние месяцы рейтинг поддержки его внешней политики в целом колеблется в районе 48%, упав туда с пика в 62% в 2015 году (данные Pew Research). Рейтинг одобрения кабинета в целом еще ниже, 42,3%, и стагнирует, при этом рейтинг неодобрения достиг уже 38,2% и растет на 2% в месяц (данные Jiji Press). Наибольшие претензии избиратели высказывают в отношении решения Токио разместить на острове Хонсю американские противоракетные комплексы Aegis Ashore: 44% выступают против этого, а поддерживают всего 29,8%.

Как раз вчера Минобороны США утвердило решение передать Токио восемь противоракет SM-3 Block 1B, а также 13 новейших противоракет SM-3 Block 2A на общую сумму $561 млн. Размещение этих ракет также вызывает резкое неприятие Москвы и Пекина, считающих их направленными против себя.

Пока в Москве и Токио решают судьбу четырех островов, председатель Сахалинского отделения Русского географического общества, бывший депутат Сергей Пономарев сообщил «Интерфаксу», что начат сбор подписей против любого варианта передачи Японии российских территорий. «Жители Сахалина и Курил обеспокоены тем, что в результате таких переговоров острова Малой Курильской гряды могут отдать Японии, — заявил он.— Мне поступают звонки, люди спрашивают, где можно подписаться под обращением против ревизии итогов Второй мировой войны и передачи островов».

Михаил Коростиков

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