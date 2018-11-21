Японцы вступили в территориальный спор сами с собой

64,9% участников опроса, проведенного газетой Sankei Shimbun и телеканалом Fuji, поддержали ускорение переговоров с Россией на основе советско-японской декларации 1956 года. Она подразумевает подписание мирного договора и передачу Россией Японии острова Шикотан и гряды Хабомаи. При этом 35,9% опрошенных полагают, что страна вполне может удовлетвориться этими двумя территориями и закрыть территориальный вопрос с Россией. 61,6% полагают, что стоит все же добиваться возвращения всех четырех островов. Немного другие результаты показывает опрос Asahi Shimbun. Согласно ему, удовлетвориться лишь двумя островами согласны 11% японцев, а 51% полагает вполне разумным получить два из них, после чего продолжить переговоры еще по двум. 25% не готовы согласиться ни на что иное, кроме как возврат всех четырех островов сразу.



Напомним, главы России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ объявили об ускорении переговоров «на основе декларации 1956 года» 14 ноября в ходе встречи в Сингапуре. Японский премьер позже уточнил, что это не означает отказа Токио от требования всех четырех островов, но что он конкретно имел в виду, не пояснил. Речь, скорее всего, идет о варианте, получившем название «два плюс альфа», — он вошел в оборот при премьере Йосиро Мори, который вел переговоры с РФ в 2001 году. Этот вариант подразумевает подписание мирного договора, увязанное с передачей двух островов Японии, с последующим обсуждением судьбы двух других островов уже в новых условиях. Владимир Путин 16 ноября заметил, что никакой «автоматической передачи» островов ждать не нужно, как бы ни развивались переговоры. Он обратил внимание на то, что в документе 1956 года нет указания ни на сроки передачи, ни на ее форму, ни на то, под чьим суверенитетом остается территория.