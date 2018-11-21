Японцы вступили в территориальный спор сами с собой
Часть населения готова на уступки, а верхушка правящей партии — нет.
Часть населения готова на уступки, а верхушка правящей партии — нет.
Смягчение позиции премьера Японии Синдзо Абэ по поводу Курильских островов грозит вызвать раскол в элитах и обществе. Граждане Японии продемонстрировали свою поддержку предложению господина Абэ решить территориальный вопрос с Россией поэтапно, на основе декларации 1956 года. Это следует из опросов, проведенных газетами Asahi Shimbun, Sankei Shimbun и телеканалом Fuji. Против выступил генсек правящей
64,9% участников опроса, проведенного газетой Sankei Shimbun и телеканалом Fuji, поддержали ускорение переговоров с Россией на основе
Напомним, главы России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ объявили об ускорении переговоров «на основе декларации 1956 года» 14 ноября в ходе встречи в Сингапуре. Японский премьер позже уточнил, что это не означает отказа Токио от требования всех четырех островов, но что он конкретно имел в виду, не пояснил. Речь, скорее всего, идет о варианте, получившем название «два плюс альфа», — он вошел в оборот при премьере Йосиро Мори, который вел переговоры с РФ в 2001 году. Этот вариант подразумевает подписание мирного договора, увязанное с передачей двух островов Японии, с последующим обсуждением судьбы двух других островов уже в новых условиях. Владимир Путин 16 ноября заметил, что никакой «автоматической передачи» островов ждать не нужно, как бы ни развивались переговоры. Он обратил внимание на то, что в документе 1956 года нет указания ни на сроки передачи, ни на ее форму, ни на то, под чьим суверенитетом остается территория.
Несмотря на то что ускорение переговоров на основе декларации 1956 года по обоим опросам поддержало более половины японцев, против выступил генеральный секретарь правящей ЛДП (ее членом является и господин Абэ) Тосихиро Никаи. «Недопустимо, чтобы устоявшаяся позиция Японии столь резко менялась, — заявил он, — и я не думаю, что сейчас происходит такое изменение». Господин Никаи указал, что «для проведения столь серьезных изменений необходимо заручиться пониманием парламента и всего японского народа», намекнув на необходимость проведения референдума.
Сам господин Абэ пока никаких новых комментариев не делал и позицию свою не прояснял. Успешное завершение переговоров с РФ в его интересах, ведь последние месяцы рейтинг поддержки его внешней политики в целом колеблется в районе 48%, упав туда с пика в 62% в 2015 году (данные Pew Research). Рейтинг одобрения кабинета в целом еще ниже, 42,3%, и стагнирует, при этом рейтинг неодобрения достиг уже 38,2% и растет на 2% в месяц (данные Jiji Press). Наибольшие претензии избиратели высказывают в отношении решения Токио разместить на острове Хонсю американские противоракетные комплексы Aegis Ashore: 44% выступают против этого, а поддерживают всего 29,8%.
Пока в Москве и Токио решают судьбу четырех островов, председатель Сахалинского отделения Русского географического общества, бывший депутат Сергей Пономарев сообщил «Интерфаксу», что начат сбор подписей против любого варианта передачи Японии российских территорий. «Жители Сахалина и Курил обеспокоены тем, что в результате таких переговоров острова Малой Курильской гряды могут отдать Японии, — заявил он.— Мне поступают звонки, люди спрашивают, где можно подписаться под обращением против ревизии итогов Второй мировой войны и передачи островов».
Михаил Коростиков