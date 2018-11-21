Россиянина не выбрали президентом Интерпола
Новым президентом Интерпола избрали представителя Южной Кореи Ким Чон Яна, сообщает
Новым президентом Интерпола избрали представителя Южной Кореи Ким Чон Яна, сообщает
Другим претендентом на должность был
Газета The Times писала, что россиянин считался фаворитом в борьбе за должность. Однако против его избрания выступили Литва и Украина, которые пригрозили выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин.
Президент Интерпола избирается сроком на два года. Предыдущий руководитель организации Мэн Хунвэй подал в отставку после того, как был задержан в Китае по подозрению в коррупции.