Россиянина не выбрали президентом Интерпола

Источник: Reuters

Другим претендентом на должность был вице-президент организации, генерал-майор полиции РФ Александр Прокопчук.

Газета The Times писала, что россиянин считался фаворитом в борьбе за должность. Однако против его избрания выступили Литва и Украина, которые пригрозили выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин.

Президент Интерпола избирается сроком на два года. Предыдущий руководитель организации Мэн Хунвэй подал в отставку после того, как был задержан в Китае по подозрению в коррупции.