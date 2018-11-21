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10:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Россиянина не выбрали президентом Интерпола

Новым президентом Интерпола избрали представителя Южной Кореи Ким Чон Яна, сообщает пресс-служба международной организации в Twitter.

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Источник: Reuters

Другим претендентом на должность был вице-президент организации, генерал-майор полиции РФ Александр Прокопчук.

Газета The Times писала, что россиянин считался фаворитом в борьбе за должность. Однако против его избрания выступили Литва и Украина, которые пригрозили выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин.

Президент Интерпола избирается сроком на два года. Предыдущий руководитель организации Мэн Хунвэй подал в отставку после того, как был задержан в Китае по подозрению в коррупции.

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