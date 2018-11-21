Путина хотят одеть в военную форму, чтобы поднять его рейтинг

UPD. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос RTVI ответил, что в Кремле не слышали о подобной инициативе.

Видеть Владимира Путина, одетого по-военному, хотели бы, например, силовики. «Президент — главнокомандующий. Он имеет право носить военную форму. Если он в определенных случаях наденет погоны, все только выиграют от этого», — заявил RTVI источник в Минобороны. До сих пор стилисты Владимира Путина советовали ему самую разнообразную одежду. На официальных мероприятиях он появляется в одежде делового стиля, на военных учениях одевается в армейскую куртку, во время его последнего визита в Псково-Печерский монастырь Путин был в джинсах и белых кроссовках.

Собеседник в военном ведомстве поясняет, что в отличии от гражданской службы, рейтинг армии у населения, не падает, и это надо учитывать в политике. Действительно, рейтинги военных и церкви, согласно опросу ВЦИОМ , удерживают позиции. А ситуация со всеми основными институтами власти и президентом противоположная.

Собеседник в Минобороны считает, армия — это главная структура, которая в современной России является «источником государственности». Он отметил, что у такого мнения есть сторонники в различных органах власти. По словам источника, форма для госслужбы — это еще и процесс импортозамещения, потому что российские швейники будут обшивать чиновников, отказавшихся от дорогих итальянских костюмов.

В окружении Сергея Шойгу традиционно поддерживают идеи расширения армейских порядков на все общество. И в условиях падения рейтингов власти продвижение этой темы может получить реальное воплощение.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

19 ноября депутат Госдумы Виталий Милонов, известный своими провокационными заявлениями, фактически, озвучил идею военных. По его словам, «символизм общественного служения» может благотворно повлиять на моральный облик госслужаших и на восприятие чиновников гражданами, подчеркнет централизацию власти. «Форма не заменит духовного смысла, но надо с чего-то начать», — говорит Милонов.

Он пояснил RTVI, что готовит соответствующий законопроект, его «концепция прорабатывается». Депутат вынесет его после Нового года на обсуждение фракции «Единая Россия». Милонов хотел бы запустить общественную дискуссию, например, опрос, в какую бы форму граждане хотели одеть депутатов и министров. Он сетует, что ранее уже писал письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева о форме для представителей исполнительной власти, но ответа не получил.

Новость Русскому народу нашли место в российском

Многие служащие уже носят форму. Помимо силовиков, прокуратуры и суда, это МИД, отдельные подразделения Минприроды, а также «отпочковавшиеся» от государства РЖД, «Аэрофлот», «Почта России».

Последняя стала центром скандала вокруг формы для руководства подразделений. Форма чем-то напомнила обмундирование немецкой СС времен Второй мировой войны. В последнюю неделю мемы на тему формы «Почты России» наводнили соцсети и телеграмм-каналы.

В «Почте России» недоумевают, кому и с какой целью надо было актуализировать дискуссию, пик которой пришелся на 2015 год. «Вы простите, но это все равно, что труп откопать!» — посетовали в пресс-службе «Почты России» в беседе с корреспондентом RTVI. «Внешний вид парадной униформы руководителей почты несколько напоминает армейскую. Это не дань моде, а скорее историческая закономерность», — так описывают форму сотрудников почты на профильных сайтах.

После троллинга в соцсетях в «Почте России» признали эксперимент неудачным. С 2015 года для руководителей форму отменили. Рядовые сотрудники продолжают носить светло-голубую униформу, которую ввели к Олимпиаде в Сочи. Она не вызывает у клиентов почтовых отделений неприятных ассоциаций. Случай «Почты России» показывает, что эксперимент с формой для госслужащих может породить прямо противоположный эффект: вместо повышения авторитета, вызвать смех.

Чиновник из администрации президента сказал RTVI: «Смотря какая цель: сделать общество более покладистым? Есть другие методы».

Сторонники обмундирования для госслужащих напоминают об исторических параллелях. Мундиры носили генерал-губернаторы. Институт генерал-губернаторства существовал с конца 18 века до революции 1917 года. Например, на картине Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета», написанной в 1903 году, все члены Госсовета, генерал-губернаторы, а также император Николай II, изображены в мундирах, с лентами и орденами.