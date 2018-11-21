Росгвардия вооружилась «Газелями» с лазерами
Росгвардия закупила две «Газели», оснащенные системами комплексного нелетального воздействия (СКНВ), включающими в себя лазерные излучатели. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.
Росгвардия закупила две «Газели», оснащенные системами комплексного нелетального воздействия (СКНВ), включающими в себя лазерные излучатели. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.
Ведомство должно получить транспортные средства до конца ноября. Автомобили предназначены «для создания определенных поведенческих реакций у нарушителей правопорядка», госконтракт заключен на сумму более 65 миллионов рублей.
СКНВ предназначены для того, чтобы остановить и обездвижить правонарушителя или преступника. Для этого используются мощные акустические сигналы (свыше 135 дЦб в пиковой нагрузке), а также световой поток выше 20 тысяч люменов или лазерное излучение, прицельно действующее на сетчатку глаза.
При этом серьезных последствий для организма не наступает (кроме самопроизвольной дефекации). Кроме того, воздействие вызывает непроизвольную панику и желание немедленно оказаться как можно дальше от места происшествия.
24 октября сообщалось, что Росгвардия ищет стрелка на БТР-80 для «обеспечения правопорядка» при проведении массовых мероприятий, участия в
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