Росгвардия вооружилась «Газелями» с лазерами

Источник: Агентство «Москва»

Ведомство должно получить транспортные средства до конца ноября. Автомобили предназначены «для создания определенных поведенческих реакций у нарушителей правопорядка», госконтракт заключен на сумму более 65 миллионов рублей.

СКНВ предназначены для того, чтобы остановить и обездвижить правонарушителя или преступника. Для этого используются мощные акустические сигналы (свыше 135 дЦб в пиковой нагрузке), а также световой поток выше 20 тысяч люменов или лазерное излучение, прицельно действующее на сетчатку глаза.

Одновременное использование всех параметров вызывает паралич центральной нервной системы на срок около 180 секунд и более.

При этом серьезных последствий для организма не наступает (кроме самопроизвольной дефекации). Кроме того, воздействие вызывает непроизвольную панику и желание немедленно оказаться как можно дальше от места происшествия.

24 октября сообщалось, что Росгвардия ищет стрелка на БТР-80 для «обеспечения правопорядка» при проведении массовых мероприятий, участия в оперативно-профилактических рейдах и спецоперациях.