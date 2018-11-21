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16:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Росгвардия вооружилась «Газелями» с лазерами

Росгвардия закупила две «Газели», оснащенные системами комплексного нелетального воздействия (СКНВ), включающими в себя лазерные излучатели. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.

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Источник: Агентство «Москва»

Ведомство должно получить транспортные средства до конца ноября. Автомобили предназначены «для создания определенных поведенческих реакций у нарушителей правопорядка», госконтракт заключен на сумму более 65 миллионов рублей.

СКНВ предназначены для того, чтобы остановить и обездвижить правонарушителя или преступника. Для этого используются мощные акустические сигналы (свыше 135 дЦб в пиковой нагрузке), а также световой поток выше 20 тысяч люменов или лазерное излучение, прицельно действующее на сетчатку глаза.

Одновременное использование всех параметров вызывает паралич центральной нервной системы на срок около 180 секунд и более.

При этом серьезных последствий для организма не наступает (кроме самопроизвольной дефекации). Кроме того, воздействие вызывает непроизвольную панику и желание немедленно оказаться как можно дальше от места происшествия.

24 октября сообщалось, что Росгвардия ищет стрелка на БТР-80 для «обеспечения правопорядка» при проведении массовых мероприятий, участия в оперативно-профилактических рейдах и спецоперациях.

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