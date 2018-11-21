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18:35 (мск), источник: Интерфакс

Трамп назвал шикарным снижение цен на нефть и поблагодарил за это Саудовскую Аравию

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что снижение цен на нефть является положительным явлением, и поблагодарил за эту тенденцию власти Саудовской Аравии.

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Источник: AP 2018

«Нефтяные цены идут вниз, шикарно! Как и сокращение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! $54, а было $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте снизим их (цены — ИФ) еще!» — написал он на своей странице в твиттере.

В среду цены на нефть эталонных марок пытаются отыграть падение накануне, вызванное неопределенностью в отношении планов ОПЕК относительно сокращения добычи.

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Негативным фактором для нефтяного рынка стали более ранние заявления Трампа о том, что Саудовская Аравия «реагирует» на его призывы удержать цены на нефть на низком уровне. Такие заявления вызвали опасения, что ОПЕК+ может в итоге не договориться о сокращении добычи в 2019 году.

Как сообщалось, определенную поддержку рынку оказали неожиданные данные Американского института нефти (API), указавшие на снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,55 млн баррелей. Сокращение запасов фиксируется впервые с середины сентября.

Ранее в этом месяце министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил признаки избытка нефти на рынке и заявил, что страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае сохранения устойчивого профицита.

Тем временем министр энергетики РФ Александр Новак в понедельник заявил, что производителям нефти «нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация в ноябре, на начало декабря более точно представлять себе текущую ситуацию и прогноз на зимний период».

ОПЕК «продолжает обсуждать сокращение добычи нефти, чтобы остановить падение цен, однако Россия, кажется, не слишком поддерживает такую идею, что увеличивает ответственность Саудовской Аравии за какие-либо координированные действия», говорит аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Робби Фрейзер.

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