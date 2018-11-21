В Госдуме одобрили проект документа о пересмотре политических оценок войны в Афганистане

Источник: РИА "Новости"

«В декабре 89-го года в канун десятилетия ввода советских войск в Афганистан Съезд народных депутатов СССР принял постановление за подписью Михаила Сергеевича Горбачёва с неуместной, и, на мой взгляд, ошибочной формулировкой», — сказал депутат от КПРФ Николай Харитонов, представляя проект заявления Госдумы.

Парламентарий зачитал это постановление: «Съезд народных депутатов СССР поддерживает политическую оценку, данную комитетом Верховного совета СССР по международным делам о решении о вводе советских войск в Афганистан 1979-м году и считает, что это решение заслуживает морального и политического осуждения».

«У меня невольно возникает вопрос, есть ли кто-либо в этой аудитории, кто считает так же? Я думаю, что среди депутатов Госдумы седьмого созыва, которые, порой, занимают полярно противоположные позиции по многим вопросам в зависимости от своих политических воззрений в данном вопросе будет одно мнение», — сказал Харитонов.

Он под бурные аплодисменты участников слушаний представил проект постановления о заявлении Госдумы о политической оценке участия ограниченного контингента советских войск в военном конфликте на территории Афганистана в 1979—1989 годах.

Такое заявление планируется принять в канун 30-летия вывода советских войск из Афганистана — 15 февраля 2019 года, добавил депутат.

В данном проекте заявления Харитонов отметил несколько принципиальных позиций.

«Надо однозначно заявить, что Государственная Дума считает необходимым признать несоответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск Афганистан в декабре 1979, выраженное в постановлении Съезда народных депутатов Верховного совета СССР в 1989-м году», — зачитал документ парламентарий.

По мнению Харитонова, никакие аргументы в том, что это было другое государство, неуместны.

«Во-первых, мы являемся правопреемниками СССР, во-вторых ряд принятых норм народных депутатов СССР действует на территории Российской Федерации и сегодня», — пояснил он.

В этом вопросе мы должны, прежде всего, основываться на соображениях политической беспристрастности, исторической правды и признать то самое моральное и политическое осуждение несостоятельным и утратившим силу. Николай Харитонов депутат от КПРФ

Также в проекте заявления говорится, что решение о вводе советских войск Афганистан принималось в полном соответствии с нормами международного права.

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Кроме того, в проекте заявления Госдумы обращается внимание, что данное решение «принималось согласно договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и Демократической республикой Афганистан с учётом неоднократно поступавших просьб афганского руководства того времени о прямом советском вмешательстве в конфликт».

В заявлении Госдумы будет оказана «дань уважения советским воинам», сказал Харитонов.