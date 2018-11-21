Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Женщина спасла «плюшевого» котика (фото)
Находка под Антарктидой потрясла ученых
Мария Шукшина опубликовала трогательное фото с отцом
10 лет «Сумеркам»: что стало со звездами вампирской саги
Названо самое страшное нарушение пожарной безопасности
Россия вносит реальный вклад в энергобезопасность Европы Путин вместе с Эрдоганом примет участие в мероприятиях по поводу строительства «Турецкого потока»
Фото мужчины, погибшего на взлетной полосе в Шереметьево
В Брестской крепости найден тайник
ДНК-экспертиза внесла ясность в дело об изнасиловании в полиции
Пропала сбежавшая из дома Ковальчук
Сафронов рассказал, что вдова Караченцова снова выйдет замуж
Заявление Виталины о Джигарханяне: Его нет - СМИ
У Кокорина в СИЗО новые неприятности
В правительстве РФ произошла крупная отставка
Подробности свадьбы немолодых Алибасова и Шукшиной
18-летняя россиянка умерла, худея на мочегонном
Как выглядят города-призраки, от которых холодеет кровь (фото)
Как выглядит самый тесный отельный номер (фото)
Фоторепортажи
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
22Северокорейская угроза
18:47 (мск), источник: Интерфакс

В Госдуме одобрили проект документа о пересмотре политических оценок войны в Афганистане

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU — К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Госдуме планируются заявление и постановление о пересмотре оценок афганских событий, сделанных в 1989 году Съездом народных депутатов; проект документа одобрен в среду на слушаниях с участием депутатов всех фракций.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«В декабре 89-го года в канун десятилетия ввода советских войск в Афганистан Съезд народных депутатов СССР принял постановление за подписью Михаила Сергеевича Горбачёва с неуместной, и, на мой взгляд, ошибочной формулировкой», — сказал депутат от КПРФ Николай Харитонов, представляя проект заявления Госдумы.

Парламентарий зачитал это постановление: «Съезд народных депутатов СССР поддерживает политическую оценку, данную комитетом Верховного совета СССР по международным делам о решении о вводе советских войск в Афганистан 1979-м году и считает, что это решение заслуживает морального и политического осуждения».

«У меня невольно возникает вопрос, есть ли кто-либо в этой аудитории, кто считает так же? Я думаю, что среди депутатов Госдумы седьмого созыва, которые, порой, занимают полярно противоположные позиции по многим вопросам в зависимости от своих политических воззрений в данном вопросе будет одно мнение», — сказал Харитонов.

Он под бурные аплодисменты участников слушаний представил проект постановления о заявлении Госдумы о политической оценке участия ограниченного контингента советских войск в военном конфликте на территории Афганистана в 1979—1989 годах.

Такое заявление планируется принять в канун 30-летия вывода советских войск из Афганистана — 15 февраля 2019 года, добавил депутат.

Новость
Тайные операции спецназа, с которых начинались войны

В данном проекте заявления Харитонов отметил несколько принципиальных позиций.

«Надо однозначно заявить, что Государственная Дума считает необходимым признать несоответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск Афганистан в декабре 1979, выраженное в постановлении Съезда народных депутатов Верховного совета СССР в 1989-м году», — зачитал документ парламентарий.

По мнению Харитонова, никакие аргументы в том, что это было другое государство, неуместны.

«Во-первых, мы являемся правопреемниками СССР, во-вторых ряд принятых норм народных депутатов СССР действует на территории Российской Федерации и сегодня», — пояснил он.

В этом вопросе мы должны, прежде всего, основываться на соображениях политической беспристрастности, исторической правды и признать то самое моральное и политическое осуждение несостоятельным и утратившим силу.
Николай Харитонов
депутат от КПРФ

Также в проекте заявления говорится, что решение о вводе советских войск Афганистан принималось в полном соответствии с нормами международного права.

Новость
Как русские воевали с США без объявления войны

Кроме того, в проекте заявления Госдумы обращается внимание, что данное решение «принималось согласно договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и Демократической республикой Афганистан с учётом неоднократно поступавших просьб афганского руководства того времени о прямом советском вмешательстве в конфликт».

В заявлении Госдумы будет оказана «дань уважения советским воинам», сказал Харитонов.

«Мы, депутаты Госдумы, преклоняемся перед их мужеством, стойкостью и патриотизмом и со своей стороны будем прилагать все необходимые усилия, чтобы повторение трагических событий этого конфликта стало невозможным, а ветераны войны в Афганистане в свою очередь получили заслуженное признание со стороны государства, а также меры социальной поддержки в необходимом объеме», — отметил Харитонов.

Независимые АЗС готовы продавать бензин по 30 рублей за литр
Под Иркутском пара обманула банкомат купюрами «банка приколов»
Артист рассказал о конфликте с погибшим в Шереметьево мужчиной
Рыбак из Мурманска выловил странное существо (видео)
Набиуллина назвала последствия обвала нефти до $35 за баррель
Назван худший диснеевский мультфильм всех времен
Как изменится жизнь безработных россиян
Спорт
Что значит для сборной России поражение от Швеции Главная проблема сборной на примере известной сказки про Золушку
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Водителя лишили прав спустя 49 минут после их получения «Некоторые вещи длятся вечно, другие – не более часа», - так прокомментировали ситуацию полицейские, отобравшие права у свежеиспеченного водителя
Кино
Звезда «Кадетства» стала кассиршей супермаркета: фото со съемок Вместе с Еленой Захаровой над новым проектом работает звезда «Оттепели» Светлана Колпакова
Недвижимость
В Петербурге продается квартира Максима Горького
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
Пять самых известных долгостроев
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
Популярные темы на «Детях»
Одним всё, другим ничего! . Федосеева-Шукшина вышла замуж в 80 лет, а моя подруга одинока… 485
Про наряды. Красивая тема. 245
Голодание 178
Малышок и настоящие валенки 151
Леди
Меху быть: где купить шубу, когда все отказываются от натурального меха Рассказываем о 4-х брендах, которые вопреки всему не отступились от использования натурального меха.
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь