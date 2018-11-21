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19:44 (мск), источник: РИА Новости

В Совфеде предложили СБ обновить условия применения Россией ядерного оружия

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Совете Федерации предлагают Совбезу РФ подготовить новую редакцию «Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», где определяются условия применения Россией ядерного оружия.

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Источник: РИА Новости

Такое предложение содержится в проекте рекомендаций, принятых в среду по итогам проведённого комитетом Совфеда по обороне и безопасности «круглого стола», посвящённого нормативно-правовому обеспечению строительства и развития ВС РФ в условиях трансформации форм и способов ведения вооруженной борьбы.

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«Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по военной безопасности (рекомендуется) рассмотреть вопросы: подготовки новой редакции “Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания”, включающей определение условий перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия, принятия решения на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия», — говорится в рекомендациях.

Также участники мероприятия отметили необходимость разработки проекта «Национальной военной стратегии РФ».

В «круглом столе», помимо сенаторов, приняли участие представители Минобороны, Генштаба и Совбеза РФ.

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Также в рекомендациях значится предложение в рамках работы секции по проблемам военной безопасности научного совета при СБ РФ рассмотреть вопрос о перспективах развития стратегических сил сдерживания в условиях применения новых форм и методов ведения войны, повышения возможностей высокоточных средств поражения.

Участники мероприятия рекомендовали МИД РФ разработать соглашение о мерах биологической защиты, запрещающее деятельность военных биологов третьих стран на территориях стран-участниц ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС.

Как отмечается в документе, результаты анализа военно-политической обстановки свидетельствуют о существенном повышении напряженности и конфронтации в отношениях между странами.

«Повышается вероятность разрешения мировых, региональных и локальных проблем средствами вооруженного насилия, развязывания крупномасштабной войны с применением обычных средств поражения и ядерного оружия; активизируются международный терроризм, противоправная деятельность экстремистских, сепаратистских, националистических и религиозных движений; в военном деле происходят динамичные изменения, вызванные созданием новых видов оружия и военной техники, трансформацией форм и способов ведения боевых действий», — говорится в рекомендациях.

Все это, отмечают участники мероприятия, свидетельствует о росте объема и сложности задач по обеспечению национальной и военной безопасности России, обусловливает необходимость повышения обороноспособности страны, укрепления военной организации государства и ее ядра — ВС РФ.

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В рекомендациях говорится и о необходимости совершенствования законодательной базы в сфере функционирование военной организации государства, организационно-правовые условия строительства и развития Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

В частности, отсутствуют федеральные законы о ВС РФ, о военном строительстве в Российской Федерации, о гражданском контроле над военной организацией и военной деятельностью. Положения некоторых федеральных законов носят декларативный характер, в них не четко очерчены полномочия, права и обязанности, юридическая ответственность субъектов права, участвующих в обеспечении военной безопасности, констатируют участники мероприятия.

«В “военном пакете” законов, доктринальных и концептуальных актах имеют место несогласованность отдельных положений. Разнообразная не унифицированная терминология, применяемая в нормативных правовых актах, затрудняет правоприменительную деятельность, создает правовые коллизии», — говорится в документе.

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