В Совфеде предложили СБ обновить условия применения Россией ядерного оружия

Источник: РИА Новости

Такое предложение содержится в проекте рекомендаций, принятых в среду по итогам проведённого комитетом Совфеда по обороне и безопасности «круглого стола», посвящённого нормативно-правовому обеспечению строительства и развития ВС РФ в условиях трансформации форм и способов ведения вооруженной борьбы.

Читайте также В Кремле разъяснили слова Путина о ядерном ударе

«Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по военной безопасности (рекомендуется) рассмотреть вопросы: подготовки новой редакции “Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания”, включающей определение условий перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия, принятия решения на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия», — говорится в рекомендациях.

Также участники мероприятия отметили необходимость разработки проекта «Национальной военной стратегии РФ».

В «круглом столе», помимо сенаторов, приняли участие представители Минобороны, Генштаба и Совбеза РФ.

<iframe scrolling="no" width="400" height="500" frameborder="0" src="https://www.bbc.com/russian/av/media-46036459/embed"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также в рекомендациях значится предложение в рамках работы секции по проблемам военной безопасности научного совета при СБ РФ рассмотреть вопрос о перспективах развития стратегических сил сдерживания в условиях применения новых форм и методов ведения войны, повышения возможностей высокоточных средств поражения.

Участники мероприятия рекомендовали МИД РФ разработать соглашение о мерах биологической защиты, запрещающее деятельность военных биологов третьих стран на территориях стран-участниц ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС.

Как отмечается в документе, результаты анализа военно-политической обстановки свидетельствуют о существенном повышении напряженности и конфронтации в отношениях между странами.

«Повышается вероятность разрешения мировых, региональных и локальных проблем средствами вооруженного насилия, развязывания крупномасштабной войны с применением обычных средств поражения и ядерного оружия; активизируются международный терроризм, противоправная деятельность экстремистских, сепаратистских, националистических и религиозных движений; в военном деле происходят динамичные изменения, вызванные созданием новых видов оружия и военной техники, трансформацией форм и способов ведения боевых действий», — говорится в рекомендациях.

Все это, отмечают участники мероприятия, свидетельствует о росте объема и сложности задач по обеспечению национальной и военной безопасности России, обусловливает необходимость повышения обороноспособности страны, укрепления военной организации государства и ее ядра — ВС РФ.

В рекомендациях говорится и о необходимости совершенствования законодательной базы в сфере функционирование военной организации государства, организационно-правовые условия строительства и развития Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

В частности, отсутствуют федеральные законы о ВС РФ, о военном строительстве в Российской Федерации, о гражданском контроле над военной организацией и военной деятельностью. Положения некоторых федеральных законов носят декларативный характер, в них не четко очерчены полномочия, права и обязанности, юридическая ответственность субъектов права, участвующих в обеспечении военной безопасности, констатируют участники мероприятия.