Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью начальника ГРУ
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/ — Игорь Коробов умер на 63-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/ — Игорь Коробов умер на 63-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким умершего во вторник начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ
«Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу от лица руководства военного ведомства выразил соболезнования родным и близким
Начальник ГРУ умер 21 ноября 2018 года на 63-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Коробов родился 3 августа 1956 года в городе Вязьме Смоленской области. Он служил в вооруженных силах с 1973 года. После окончания с отличием летного отделения Ставропольского высшего военного авиационного училища летчиков и штурманов ПВО имени маршала авиации В. А. Судеца проходил военную службу в истребительном авиационном полку.
После окончания в 1985 году Военной академии Советской Армии служил в организационных структурах ГРУ. Окончив Военную академию Генерального штаба, продолжил службу в центральном органе военной разведки России на руководящих должностях. В январе 2016 года указом президента РФ назначен начальником Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ — заместителем начальника Генштаба ВС РФ.