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14:23 (мск), источник: ТАСС

Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью начальника ГРУ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/ — Игорь Коробов умер на 63-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

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Источник: РИА "Новости"

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким умершего во вторник начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Игоря Коробова, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

«Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу от лица руководства военного ведомства выразил соболезнования родным и близким генерал-полковника Коробова Игоря Валентиновича», — сказали в Минобороны.

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Начальник ГРУ умер 21 ноября 2018 года на 63-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Коробов родился 3 августа 1956 года в городе Вязьме Смоленской области. Он служил в вооруженных силах с 1973 года. После окончания с отличием летного отделения Ставропольского высшего военного авиационного училища летчиков и штурманов ПВО имени маршала авиации В. А. Судеца проходил военную службу в истребительном авиационном полку.

После окончания в 1985 году Военной академии Советской Армии служил в организационных структурах ГРУ. Окончив Военную академию Генерального штаба, продолжил службу в центральном органе военной разведки России на руководящих должностях. В январе 2016 года указом президента РФ назначен начальником Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ — заместителем начальника Генштаба ВС РФ.

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