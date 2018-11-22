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11:18 (мск), источник: РИА Новости

Госдума приняла закон о продлении «заморозки» накопительной пенсии

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла правительственный закон о продлении «заморозки» накопительной пенсии в России до 2021 года.

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Источник: РИА Новости

Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2020 года.

Закон продлевает «заморозку» отчислений накопительной пенсии еще на год — до 2021 года. Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

При этом, как ранее пояснил глава думского комитета Ярослав Нилов, касается эта норма только тех, кто моложе 1967 года рождения и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии.

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