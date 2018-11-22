Россия сожалеет, что SWIFT отключила Иран от системы

Источник: РИА Новости

«Мы с сожалением констатируем, что расположенное в Брюсселе общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи — SWIFT подчинилось нелегитимным антииранским санкциям, введенным администрацией (Дональда) Трампа в ноябре и, как сообщается, отключило несколько банков и кредитных организаций Ирана, включая центробанк этого государства, от использования общей системы передачи финансовых сообщений», — заявила она.

SWIFT ранее сообщила, что приостанавливает доступ ряда иранских банков к своей системе обмена данным.

Решение было принято на фоне выхода США из иранской ядерной сделки и восстановления их санкций против Ирана.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Ее соучредителями являются 248 банков из 19 стран.