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13:41 (мск), источник: РИА Новости

Россия сожалеет, что SWIFT отключила Иран от системы

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Москва сожалеет, что SWIFT, подчинившись нелегитимным санкциям США, отключила Иран от системы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Источник: РИА Новости

«Мы с сожалением констатируем, что расположенное в Брюсселе общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи — SWIFT подчинилось нелегитимным антииранским санкциям, введенным администрацией (Дональда) Трампа в ноябре и, как сообщается, отключило несколько банков и кредитных организаций Ирана, включая центробанк этого государства, от использования общей системы передачи финансовых сообщений», — заявила она.

SWIFT ранее сообщила, что приостанавливает доступ ряда иранских банков к своей системе обмена данным.

Решение было принято на фоне выхода США из иранской ядерной сделки и восстановления их санкций против Ирана.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Ее соучредителями являются 248 банков из 19 стран.

Справка
Что нужно знать об иранской ядерной сделке

Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

Следите за развитием темы«Ядерная сделка с Ираном»
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