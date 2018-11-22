Назван новый шеф ГРУ

Источник: РИА "Новости"

Ранее Костюков занимал должность первого заместителя начальника ГРУ. Пост руководителя спецслужбы освободился после смерти 21 ноября Игоря Коробова.

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«Костюков исполнял обязанности на основании приказа министра обороны уже во время болезни Коробова. Вопрос о назначении его преемником Коробова своим указом решит президент», — рассказал собеседник издания, близкий к руководству Генштаба.

Близкий к центральному аппарату Минобороны источник подтвердил это и сообщил, что Костюков считается наиболее вероятным кандидатом на пост главы управления.

По данным РБК, выпускник Военно-дипломатической академии Минобороны Игорь Костюков родился 21 февраля 1961 года. По окончании военного вуза служил по линии военного атташата, затем в Главном разведывательном управлении, ​принимал непосредственное участие в руководстве военной операцией в Сирийской Арабской Республике. Указом президента Костюкову в 2017 году было присвоено звание Героя России.